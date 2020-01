Znamy wymagania sprzętowe Warcraft III: Reforged - rekomendowane GTX 960

News

LM ,

Jeśli przymierzacie się do zakupu odnowionej wersji klasyka wśród RTS-ów – Warcraft III Reforged – to zapewne zainteresują Was opublikowane przez firmę Blizzard Entertainment listy minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych tytułu. Te raczej nie powinny przerazić fanów pecetowego grania, ale i tak są stosunkowo wysokie, jak na remaster gry z 2002 roku. Wszystkie szczegóły poniżej.



Warcraft III: Reforged zadebiutuje na PC za pośrednictwem Battle.net już 29 stycznia. Tytuł zaoferuje odświeżoną oprawę wizualną zarówno dla kampanii podstawki, jak i zawartości dodatku The Frozen Throne. Jak zmienił się Warcraft 3? Rzuć okiem na naszą galerię.

MINIMALNE:

OS : Windows 7, 8, 10 64-bit (najnowsza wersja);

: Windows 7, 8, 10 64-bit (najnowsza wersja); CPU : Intel Core i3-530 | AMD Athlon Phenom II X4 910;

: Intel Core i3-530 | AMD Athlon Phenom II X4 910; RAM : 4 GB;

: 4 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTS 450 | AMD Radeon HD 5750;

: NVIDIA GeForce GTS 450 | AMD Radeon HD 5750; HDD: 30 GB wolnego miejsca.

ZALECANE:

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i5-6400 | AMD Ryzen 7 1700X;

: Intel Core i5-6400 | AMD Ryzen 7 1700X; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon R9 280X;

: NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon R9 280X; HDD: 30 GB wolnego miejsca.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.