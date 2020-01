Nowe oblicze Warcraft III w Reforged – zobacz galerię bohaterów i jednostek

News

Premiera odświeżonego graficznie Warcrafta III zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem odpowiedzialne za grę studio Blizzard Entertainment podgrzewa dodatkowo atmosferę, szczodrze dzieląc się z nami rozmaitymi grafikami. W ciągu ostatnich kilku dni twórcy opublikowali materiały z porównaniem modeli pomiędzy oryginałem a zmierzającym na rynek wydaniem Reforged, a jeśli chcecie poddać próbie swoją nostalgię, to rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię.



Warcraft III: Reforged trafi na rynek już 29 stycznia, oczywiście wyłącznie na PC za pośrednictwem Battle.net. Tytuł pierwotnie miał oferować szereg zmian w linii fabularnej, które pozwoliłyby zachować spójność z World of Warcraft, ale ostatecznie Blizzard postanowił jedynie odświeżyć oprawę wizualną i poprawić równowagę rozgrywki z myślą o rozgrywkach profesjonalnej sceny e-sportowej.

