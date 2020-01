Crash Bandicoot N. Sane Trilogy w PlayStation Plus na luty – sugeruje hiszpański oddział PlayStation

News

Do 31 stycznia wciąż możecie wykupić miesięczne członkostwo PlayStation Plus za pół ceny.

Dziś ostatnia środa miesiąca, co oznacza, że w ciągu najbliższych kilkunastu godzin Sony ogłosi szczegóły najnowszej oferty skierowanej do abonentów usługi PlayStation Plus na konsolach PlayStation 4. Chociaż oficjalnych doniesień wciąż brak, to według informacji opublikowanej przez hiszpański oddział PlayStation, jednym z elementów lutowej oferty ma być wydane w 2017 roku Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Kolekcja trzech odnowionych odsłon klasyka, opracowanych na współczesne platformy sprzętowe, spotkała się z uznaniem graczy i recenzentów, więc liczymy, że omawiane tu rewelacje znajdą potwierdzenie w oficjalnym komunikacie Sony.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, zważywszy na fakt, że nawet w tej chwili w ramach styczniowego wciąż możecie sięgnąć m.in. po Uncharted: The Nathan Drake Collection. Być może w dobie końca generacji Sony planuje rozdać jak największą liczbę kopii remasterów i reedycji, by zagwarantować markom udany powrót już w dobie PlayStation 5. Tymczasem warto pamiętać, że do 31 stycznia możecie zgarnąć miesięczny abonament PlayStation Plus za połowę standardowej ceny – 18,50 PLN.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy opracowało studio Vicarious Visions na zlecenie Activision. Tytuł ukazał się początkowo wyłącznie na PlayStation 4, ale w czerwcu 2018 roku otrzymał wydanie także na PC, Xbox One i Nintendo Switch.

