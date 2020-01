Poznaliśmy styczniową ofertę dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus

News

Maria Wawrzyniak ,

Niemiecki oddział Sony nieco się pośpieszył, przedwcześnie publikując materiał prezentujący gry, które wszyscy posiadacze abonamentu PlayStation Plus będą mogli dodać do swojej biblioteki bez dodatkowych opłat od 7 stycznia bieżącego roku. Nagranie zniknęło wprawdzie z serwisu YouTube, jednak wątpimy, żeby firma nagle miała tę ofertę zmienić z powodu tej wpadki. Niemniej jednak, styczniowa oferta PS Plus zawiera dwie produkcje. Pierwszą jest Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a, czyli przygotowany specjalnie dla konsoli PlayStation 4 pakiet odświeżonych wersji trzech części kultowej serii przygodowych gier akcji, które przygotowało studio Bluepoint Games. Oryginalne gry zostały opracowane przez Naughty Dog. W skład kolekcji wchodzą Uncharted: Drake’s Fortune z 2007 roku, Uncharted 2: Among Thieves z 2009 roku oraz Uncharted 3: Drake’s Deception z roku 2011. Oczywiście, bohaterem wszystkich trzech części jest słynny Nathan Drake, poszukiwacz przygód i łowca skarbów.

Drugą produkcją jest Goat Simulator, czyli humorystyczna zręcznościówka stworzona przez niezależne studio Coffee Stain. Mamy tutaj do czynienia z pełnym absurdu symulatorem szalonej kosy, której życiowym celem jest wyrządzić dookoła siebie możliwie jak najwięcej przeszkód. Rozgrywka łączy w sobie mnóstwo dziwacznych elementów i jednocześnie jest pełna dziwacznych bugów, które zostały dodane do gry celowo, przez co wielu dostarczy naprawdę sporo frajdy.

Przypominamy, że wciąż możecie pobrać gry, które zostały udostępnione subskrybentom PS Plus w grudniu ubiegłego roku.

