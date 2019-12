Garść nowych szczegółów na temat The Wolf Among Us 2

News

Maria Wawrzyniak

Jak już pewnie wiecie, podczas tegorocznej gali The Game Awards studio Telltale Games zapowiedziało kolejną część niezwykle ciepło przyjętej gry przygodowej z 2013 roku, czyli The Wolf Among Us. Wiemy już, że pecetowa wersja dwójki przynajmniej początkowo będzie dostępna w Epic Games Store oraz że The Wolf Among Us 2 na pewno nie ukaże się w przyszłym roku – o tym możecie przeczytać w wiadomości sprzed kilku dni. Dzisiaj natomiast mamy dla Was kolejne szczegóły, które wypuścił w świat serwis USGamer w swoim artykule na temat projektu, który znajdziecie pod tym adresem. Po pierwsze, aczkolwiek to już zostało powiedziane wcześniej, twórcy zdecydowali się zacząć prace od zera i zostawić w spokoju rozpoczęty w 2018 roku projekt. Nową informacją jest natomiast fakt, że ostatecznie porzucono stary silnik graficzny na rzecz nowego, którym jest – jak nietrudno się domyślić – Unreal Engine.

Oczywiście, nie jest to nic nadzwyczajnego – poprzednia technologia Telltale Tool była dość toporna i nieszczególnie przyjazna dla deweloperów. Co ciekawe jednak, w planach deweloperów było przestawienie się na silnik Unity jeszcze przed zamknięciem Telltale Games, więc o ile rzeczywiście mogliśmy spodziewać się nowego silnika, tak niekoniecznie spodziewaliśmy się Unreal Engine.

Ponadto nad grą pracuje AdHoc Studio, które współpracuje ze wspomnianym zespołem. Kolejną nowinką jest więc informacja, że w pierwszym studiu znajduje się sporo weteranów The Wolf Among Us – w tym nawet główni projektanci, czyli Nick Herman oraz Dennis Lenart. Do kompletu mamy jeszcze Pierre’a Shorette, głównego scenarzystę. Krótko mówiąc, nad drugą częścią pracuje sporo osób, które dobrze wiedzą, z czym mają do czynienia i gdzie chcą z tym podążyć. Powrócą również najważniejsi aktorzy – głosu Bigby ponownie użyczy Adam Harrington, zaś Erin Yvette po raz kolejny wcieli się w Królewnę Śnieżkę.

Przypomnijmy, że The Wolf Among Us 2 zadebiutuje najwcześniej w 2021 roku na pecetach (wyłącznie w Epic Games Store) oraz konsolach.