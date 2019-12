The Wolf Among Us 2 na pewno nie ukaże się w przyszłym roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Dyrektor generalny studia Telltale Games wyjawił kilka szczegółów na temat The Wolf Among Us 2 – w tym przybliżonej daty premiery.

Podczas tegorocznej gali The Game Awards studio Telltale Games zapowiedziało kolejną część niezwykle ciepło przyjętej gry przygodowej z 2013 roku, czyli The Wolf Among Us. O ile jest to naprawdę świetna wiadomość sama w sobie, tak dowiedzieliśmy się już, że początkowo produkcja w wersji pecetowej będzie dostępna wyłącznie w sklepie Epic Games Store. Dzisiaj z kolei mamy dla Was kolejną wiadomość, również nieszczególnie dobrą – dyrektor generalny studia Telltale Games, Jamie Ottile, potwierdził w jednym z wywiadów, że nie ma absolutnie żadnych szans na to, aby The Wolf Among Us 2 pojawiło się na rynku w przyszłym roku. Tą informacją podzielił się w rozmowie z dziennikarzami magazynu Forbes, którą znajdziecie pod tym adresem.

Najprawdopodobniej gra ukaże się w 2021 roku, chociaż nawet to nie zostało powiedziane – możemy jedynie założyć, że to wystarczająco dużo czasu, aby twórcy zdążyli dopiąć wszystko na ostatni guzik. Ottile zapewnił również, że druga część ma zachować prawdziwego ducha swojego pierwowzoru, a także pozostałych wcześniejszych gier Telltale – co jednak nie zmienia faktu, że w dwójce pojawią się nowości. Na koniec przypominamy, że w sklepie Epic Games Store możecie aktualnie pobrać za darmo pierwszą część serii.