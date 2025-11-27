Light No Fire powstaje „w tle”. Murray ujawnia, że nad grą pracuje „malutki” zespół

Społeczność graczy z niecierpliwością oczekująca nowej produkcji od Hello Games, czyli Light No Fire, otrzymała najnowsze informacje na temat stanu prac bezpośrednio od Seana Murraya, założyciela studia. Murray podzielił się tymi szczegółami przy okazji celebracji osiągnięć i nieustannego wsparcia dla No Man's Sky.

Nowe wieści o Light No Fire. Hello Games studzi oczekiwania

W oświadczeniu na platformie Steam Murray odniósł się do postępów nad kolejnym tytułem. Użył jednak dwóch słów, które ostudziły entuzjazm fanów oczekujących szybkiej premiery. Określił mianowicie zespół deweloperski pracujący nad Light No Fire jako „malutki”. Ponadto zaznaczył, że prace nad tym ambitnym projektem trwają „w tle” głównej działalności Hello Games. Te deklaracje sugerują, że studio nadal w przeważającej mierze koncentruje się na wspieraniu i rozwijaniu No Man's Sky.