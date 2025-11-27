Zaloguj się lub Zarejestruj

Light No Fire powstaje „w tle”. Murray ujawnia, że nad grą pracuje „malutki” zespół

Patrycja Pietrowska
2025/11/27 13:00
Hello Games ujawnia stan prac nad Light No Fire.

Społeczność graczy z niecierpliwością oczekująca nowej produkcji od Hello Games, czyli Light No Fire, otrzymała najnowsze informacje na temat stanu prac bezpośrednio od Seana Murraya, założyciela studia. Murray podzielił się tymi szczegółami przy okazji celebracji osiągnięć i nieustannego wsparcia dla No Man's Sky.

Nowe wieści o Light No Fire. Hello Games studzi oczekiwania

W oświadczeniu na platformie Steam Murray odniósł się do postępów nad kolejnym tytułem. Użył jednak dwóch słów, które ostudziły entuzjazm fanów oczekujących szybkiej premiery. Określił mianowicie zespół deweloperski pracujący nad Light No Fire jako „malutki”. Ponadto zaznaczył, że prace nad tym ambitnym projektem trwają „w tle” głównej działalności Hello Games. Te deklaracje sugerują, że studio nadal w przeważającej mierze koncentruje się na wspieraniu i rozwijaniu No Man's Sky.

W tle inny, malutki zespół w Hello pracuje w szybkim tempie nad naszym kolejnym projektem tworzonym z pasją – Light No Fire – i wiemy, że wielu z was czeka na nowe informacje. Na razie mogę jedynie powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony z postępów, jakie robimy, i uważam, że będzie to coś wyjątkowego.

Argumentem przemawiającym za tym, że No Man’s Sky pozostaje priorytetem, jest jego ciągłe i obfite wsparcie. Gra, która ma już dziewięć lat, nadal otrzymuje darmowe aktualizacje wprowadzające nowe funkcje, często nawet kilka razy w ciągu roku. Mimo sugestii, że Light No Fire nie jest głównym priorytetem, Murray wyraził swój optymizm co do osiąganych postępów. Stwierdził, że jest bardzo zadowolony z tempa prac i że projekt „będzie czymś wyjątkowym”.

Obecnie nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony deweloperów. Warto przy okazji przypomnieć, że Light no Fire może być największą grą w historii. Twórcy ujawnili jakiś czas temu, że świat gry ma rozmiar prawdziwej planety.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/survival-crafting/sean-murray-just-crushed-my-hopes-of-playing-light-no-fire-anytime-soon-by-by-describing-the-dev-team-as-tiny-and-working-in-the-background-at-hello-games/

Tagi:

News
Light No Fire
No Man's Sky
Hello Games
Sean Murray
otwarty świat
survival
gra przygodowa
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:25

Normalne. Gry na początku zawsze są rozpoczynane przez mały zespół. Jak dopiero tworzysz mechaniki to nie będziesz pchał mnóstwa ludzi do robienia modeli, animacji, tekstur itp. W zasadzie uprawiasz coś co popularnie nazywa się kit bashing. Bierzesz co jest z istniejących projektów i z internetu aż w końcu masz konkretny plan do którego można angażować więcej ludzi. 

Nie mówiąc o tym że mnóstwo zawartości w tej grze podobnie jak w NMS powstanie proceduralnie. Tzn jest generowana automatycznie na podstawie różnych zasad. Dlatego jest tam pod niektórymi względami mniej roboty niż zwyczajnie. 

Zresztą, Hello Games ma koło 50 pracowników a zespół który pracował nad No Man Sky miał 15-16 osób. 




Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

