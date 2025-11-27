Light No Fire powstaje „w tle”. Murray ujawnia, że nad grą pracuje „malutki” zespół

Społeczność graczy z niecierpliwością oczekująca nowej produkcji od Hello Games, czyli Light No Fire, otrzymała najnowsze informacje na temat stanu prac bezpośrednio od Seana Murraya, założyciela studia. Murray podzielił się tymi szczegółami przy okazji celebracji osiągnięć i nieustannego wsparcia dla No Man's Sky.
Nowe wieści o Light No Fire. Hello Games studzi oczekiwania
W oświadczeniu na platformie Steam Murray odniósł się do postępów nad kolejnym tytułem. Użył jednak dwóch słów, które ostudziły entuzjazm fanów oczekujących szybkiej premiery. Określił mianowicie zespół deweloperski pracujący nad Light No Fire jako „malutki”. Ponadto zaznaczył, że prace nad tym ambitnym projektem trwają „w tle” głównej działalności Hello Games. Te deklaracje sugerują, że studio nadal w przeważającej mierze koncentruje się na wspieraniu i rozwijaniu No Man's Sky.
W tle inny, malutki zespół w Hello pracuje w szybkim tempie nad naszym kolejnym projektem tworzonym z pasją – Light No Fire – i wiemy, że wielu z was czeka na nowe informacje. Na razie mogę jedynie powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony z postępów, jakie robimy, i uważam, że będzie to coś wyjątkowego.
Argumentem przemawiającym za tym, że No Man’s Sky pozostaje priorytetem, jest jego ciągłe i obfite wsparcie. Gra, która ma już dziewięć lat, nadal otrzymuje darmowe aktualizacje wprowadzające nowe funkcje, często nawet kilka razy w ciągu roku. Mimo sugestii, że Light No Fire nie jest głównym priorytetem, Murray wyraził swój optymizm co do osiąganych postępów. Stwierdził, że jest bardzo zadowolony z tempa prac i że projekt „będzie czymś wyjątkowym”.
Obecnie nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony deweloperów. Warto przy okazji przypomnieć, że Light no Fire może być największą grą w historii. Twórcy ujawnili jakiś czas temu, że świat gry ma rozmiar prawdziwej planety.