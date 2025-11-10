Nowa perełka science fiction w Xbox Game Pass zachwyca graczy. „To jedna z najlepszych fabuł w grach"

Mieliście już okazję zagrać w 1000xResist? Gra jest ponoć rewelacyjna.

Subskrybenci Xbox Game Pass nie mogą przestać zachwalać nowego tytułu, który niedawno trafił do usługi. Według wielu graczy, 1000xResist to jedna z najlepszych gier wszech czasów – z „najlepszą fabułą”, jaką kiedykolwiek widzieli w grach wideo. 1000xResist – jedna z najlepszych fabuł w grach? Choć brzmi to jak przesada, liczby mówią same za siebie. Produkcja może pochwalić się oceną 86 na Metacritic, 96% pozytywnych recenzji na Steamie i 4,87/5 w PlayStation Store. To debiutancki projekt studia Sunset Visitor, wydany przez Fellow Traveler, który wreszcie zadebiutował na konsolach Xbox Series X|S, trafiając od razu do Game Passa.

1000xResist to przygodowa gra science fiction nastawiona przede wszystkim na fabułę. Rozgrywka ogranicza się głównie do eksploracji i rozmów z innymi postaciami, dlatego nie każdemu przypadnie do gustu. Dla miłośników narracji to jednak pozycja obowiązkowa. Na forum Reddit jeden z użytkowników napisał: Jeśli interesuje Cię fabuła w grach, musisz zagrać w 1000xResist. To jedna z najbardziej porywających narracji, jakich kiedykolwiek doświadczyłem. Gdy akcja rusza z kopyta, nie zwalnia aż do napisów końcowych. Inny dodał:

Jedna z najlepszych historii, jakie przeżyłem w grach – może nawet w każdym medium. Gra trwa około 10–14 godzin i, jak podkreślają gracze, wymaga cierpliwości oraz otwartości na narracyjne eksperymenty. Ci, którzy oczekują dynamicznej akcji, mogą się rozczarować, ale dla miłośników głębokich opowieści 1000xResist to prawdziwy klejnot. Warto też wspomnieć, że wkrótce do Xbox Game Pass trafi jeszcze sześć nowych tytułów, a jeden z obecnych ekskluzywów dla Xbox Series X zostanie usunięty. Jeśli więc planujesz sprawdzić 1000xResist, to idealny moment, by to zrobić.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





