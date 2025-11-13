Ubisoft rozdaje za darmo mitologiczną przygodę. Firma świętuje urodziny platformy Connect

Pojawiła się świetna wiadomość dla miłośników gier Ubisoftu. Firma udostępnia swoją przygodową grę Immortals Fenyx Rising zupełnie za darmo na komputery osobiste. Akcja ma potrwać przez następne tygodnie, dając graczom czas na dodanie tej produkcji do swojej cyfrowej kolekcji.
Immortals Fenyx Rising za darmo na PC
Immortals Fenyx Rising pierwotnie zadebiutowało 3 grudnia 2020 roku. Choć gra zbliża się do swojej własnej, piątej rocznicy, obecna bezpłatna dystrybucja jest związana z inną ważną datą w kalendarzu wydawcy. Piąte urodziny obchodzi też bowiem platforma Ubisoft Connect.
Platforma Ubisoft Connect została uruchomiona w listopadzie 2020 roku i miała za zadanie stworzyć ujednolicony system, który połączyłby graczy Ubisoft na wszystkich dostępnych platformach. Aby uczcić ten ważny kamień milowy, gracze mogą bezpłatnie odebrać Immortals Fenyx Rising w sklepie Ubisoft Store. Oferta jest ważna do 2 grudnia.
Po dodaniu gry do konta, zostanie ona na stałe przypisana do biblioteki Ubisoft Connect użytkownika, dokładnie tak, jakby została standardowo zakupiona.
Wciel się w Fenyxa, by wyruszyć w misję ocalenia greckich bogów od mrocznego przekleństwa. Walcz z mitologicznymi potworami, posiądź legendarne moce bogów i w epickiej walce pokonaj Tyfona, najgroźniejszego tytana z greckiej mitologii. – brzmi opis gry.
