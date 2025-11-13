Ubisoft rozdaje za darmo mitologiczną przygodę. Firma świętuje urodziny platformy Connect

Pojawiła się świetna wiadomość dla miłośników gier Ubisoftu. Firma udostępnia swoją przygodową grę Immortals Fenyx Rising zupełnie za darmo na komputery osobiste. Akcja ma potrwać przez następne tygodnie, dając graczom czas na dodanie tej produkcji do swojej cyfrowej kolekcji.

Immortals Fenyx Rising za darmo na PC

Immortals Fenyx Rising pierwotnie zadebiutowało 3 grudnia 2020 roku. Choć gra zbliża się do swojej własnej, piątej rocznicy, obecna bezpłatna dystrybucja jest związana z inną ważną datą w kalendarzu wydawcy. Piąte urodziny obchodzi też bowiem platforma Ubisoft Connect.