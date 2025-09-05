Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light zaskakuje rozmachem. IO Interactive zapowiada największe misje w historii studia

Patrycja Pietrowska
2025/09/05 07:30
0

Kolejne wieści o nadchodzącej produkcji twórców Hitmana.

Twórcy Hitmana zaprezentowali niedawno długi gameplay z 007 First Light. Poznaliśmy też polską cenę gry, która może być miłym zaskoczeniem dla graczy. Studio IO Interactive odniosło się teraz do tematu rozmiarów misji, które przygotowali deweloperzy.

007 First Light
007 First Light

IO Interactive o 007 First Light. Gracze dostaną największe misje w historii studia

Jak przekazał Rasmus Poulsen w rozmowie z GamesRadar, rozmiar misji w 007 First Light będzie największym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Poulsen opisał, jak gra wprowadzi graczy w świat Jamesa Bonda. Podkreślił, że początkowe fazy rozgrywki skupią się na spokojnej, fabularnej immersji, pozwalając graczom na wcielenie się w agenta 007 i chłonięcie atmosfery gry.

Wprowadzenie do gry… chodzi o to, by dać wam spokojny, fabularny początek, w którym zapraszamy was do wcielenia się w Jamesa Bonda, doświadczania i chłonięcia świata oraz budowania własnych oczekiwań wobec misji.

Jeśli zaś chodzi o rozmiary misji, deweloper zaznaczył:

Powiedziałbym, że niektóre z misji w grze to największe, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy pod względem rozmiarów.

GramTV przedstawia:

Warto przy okazji przypomnieć, że 007 First Light pozwoli graczom powtarzać misje z dodatkowymi modyfikatorami. Deweloperzy przygotowali taką opcję, by urozmaicić zabawę zainteresowanym.

007 First Light ukaże się 27 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action/007-first-light-contains-some-of-the-largest-missions-hitman-developer-io-interactive-has-ever-done-before-which-could-make-it-one-of-the-studios-biggest-games-yet/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

