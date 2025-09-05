007 First Light zaskakuje rozmachem. IO Interactive zapowiada największe misje w historii studia

Twórcy Hitmana zaprezentowali niedawno długi gameplay z 007 First Light . Poznaliśmy też polską cenę gry, która może być miłym zaskoczeniem dla graczy . Studio IO Interactive odniosło się teraz do tematu rozmiarów misji, które przygotowali deweloperzy.

IO Interactive o 007 First Light. Gracze dostaną największe misje w historii studia

Jak przekazał Rasmus Poulsen w rozmowie z GamesRadar, rozmiar misji w 007 First Light będzie największym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Poulsen opisał, jak gra wprowadzi graczy w świat Jamesa Bonda. Podkreślił, że początkowe fazy rozgrywki skupią się na spokojnej, fabularnej immersji, pozwalając graczom na wcielenie się w agenta 007 i chłonięcie atmosfery gry.

Wprowadzenie do gry… chodzi o to, by dać wam spokojny, fabularny początek, w którym zapraszamy was do wcielenia się w Jamesa Bonda, doświadczania i chłonięcia świata oraz budowania własnych oczekiwań wobec misji.

Jeśli zaś chodzi o rozmiary misji, deweloper zaznaczył: