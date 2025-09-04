Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light pozwoli graczom powtarzać misje z dodatkowymi modyfikatorami

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/04 19:30
007 First Light pozwoli na urozmaicenie sobie rozgrywki za pomocą dodatkowych modyfikatorów podczas ponownego przechodzenia misji.

Coraz więcej wiemy na temat gry 007 First Light. Wczoraj pojawił się bardzo długi gameplay, pokazujący czego możemy spodziewać się po grze, a także informujący o jej dacie premiery. Poznaliśmy także polską cenę najnowszej produkcji IO Interactive. Do tego wszystkiego możecie także sprawdzić nasze odczucia po ograniu nowego Bonda podczas Gamescomu, gdzie wychwycicie kilka kolejnych ciekawostek. Teraz dowiedzieliśmy się, że gracze będą mogli powtarzać misje z wykorzystaniem dodatkowych opcji, które mogą urozmaicić zabawę.

007 First Light – James Bond
007 First Light – James Bond

007 First Light pozwoli powtarzać misje z dodatkowymi modyfikatorami

Studio IO Interactive zaprezentowało rozszerzony gameplay z nadchodzącej gry 007 First Light. Choć materiał zdradził pewne problemy z płynnością animacji, tytuł wygląda dokładnie tak, jak można by oczekiwać od gry o Jamesie Bondzie. Jest pełen widowiskowych pościgów, strzelanin i szpiegowskich gadżetów.

GramTV przedstawia:

Produkcja nie jest prostą kopią serii Hitman, choć zaoferuje podobne rozwiązanie w zakresie ponownego przechodzenia misji. Jak możemy się dowiedzieć z karty gry w serwisie Steam, gracze będą mogli testować swoje umiejętności i powtarzać ulubione misje z dodatkowymi modyfikatorami, dla niekończącej się szpiegowskiej zabawy. Brzmi to podobnie do wyzwań znanych z Hitman World of Assassination, które zachęcały do kreatywnego eliminowania celów i eksperymentowania z różnymi strategiami.

Premiera 007 First Light odbędzie się 27 marca 2026 roku na Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC oraz Nintendo Switch 2. Ruszyła już przedsprzedaż. W grze znajdzie się szereg mechanik charakterystycznych dla uniwersum agenta 007, między innymi możliwość blefowania wobec przeciwników czy korzystania z gadżetów, takich jak laser w zegarku, bomba dymna i inne. Jesteście ciekawi tej produkcji?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

