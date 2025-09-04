007 First Light pozwoli graczom powtarzać misje z dodatkowymi modyfikatorami

Coraz więcej wiemy na temat gry 007 First Light. Wczoraj pojawił się bardzo długi gameplay, pokazujący czego możemy spodziewać się po grze, a także informujący o jej dacie premiery. Poznaliśmy także polską cenę najnowszej produkcji IO Interactive. Do tego wszystkiego możecie także sprawdzić nasze odczucia po ograniu nowego Bonda podczas Gamescomu, gdzie wychwycicie kilka kolejnych ciekawostek. Teraz dowiedzieliśmy się, że gracze będą mogli powtarzać misje z wykorzystaniem dodatkowych opcji, które mogą urozmaicić zabawę.

007 First Light pozwoli powtarzać misje z dodatkowymi modyfikatorami

Studio IO Interactive zaprezentowało rozszerzony gameplay z nadchodzącej gry 007 First Light. Choć materiał zdradził pewne problemy z płynnością animacji, tytuł wygląda dokładnie tak, jak można by oczekiwać od gry o Jamesie Bondzie. Jest pełen widowiskowych pościgów, strzelanin i szpiegowskich gadżetów.