Znamy polską cenę 007 First Light. Gracze mogą być mile zaskoczeni

Wczoraj Sony zorganizowało pokaz w całości skoncentrowany na 007 First Light. Poznaliśmy między innymi datę premiery, a także mogliśmy zobaczyć długi gameplay. Ujawniono również polską cenę gry, która może pozytywnie zaskoczyć niektórych graczy.

007 First Light – polska cena ujawniona

Zgodnie z informacjami dostępnymi na platformie Steam, 007 First Light w przedsprzedaży kosztuje 229 zł. Jeśli zaś chodzi o PlayStation Store, gracze muszą przygotować się na wydatek w wysokości 279 zł. Co więcej, zakup w przedsprzedaży wiąże się z dodatkowymi bonusami.