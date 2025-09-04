Zaloguj się lub Zarejestruj

Znamy polską cenę 007 First Light. Gracze mogą być mile zaskoczeni

Patrycja Pietrowska
2025/09/04 08:45
007 First Light w przedsprzedaży z bonusami.

Wczoraj Sony zorganizowało pokaz w całości skoncentrowany na 007 First Light. Poznaliśmy między innymi datę premiery, a także mogliśmy zobaczyć długi gameplay. Ujawniono również polską cenę gry, która może pozytywnie zaskoczyć niektórych graczy.

007 First Light
007 First Light

007 First Light – polska cena ujawniona

Zgodnie z informacjami dostępnymi na platformie Steam, 007 First Light w przedsprzedaży kosztuje 229 zł. Jeśli zaś chodzi o PlayStation Store, gracze muszą przygotować się na wydatek w wysokości 279 zł. Co więcej, zakup w przedsprzedaży wiąże się z dodatkowymi bonusami.

Zainteresowani zakupem 007 First Light przedpremierowo otrzymają ulepszenie do Edycji Deluxe, a także 24-godzinny wcześniejszy dostęp. Nie zabraknie też czterech stroi, skórki do broni, oraz lśniącego pakietu ze skórkami gadżetów.

Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony. – czytamy w opisie gry.

007 First Light ukaże się 27 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3768760/007_First_Light/

Tagi:

News
gra akcji
cena
IO Interactive
James Bond
007
polska cena
007 First Light
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

