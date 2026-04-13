Decyzja po głośnym zatrzymaniu za jazdę pod wpływem. Piosenkarka ma stanąć przed sądem już w maju.
Britney Spears ponownie znalazła się w centrum uwagi – tym razem po poważnym incydencie z udziałem policji. Gwiazda została zatrzymana na początku marca za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a teraz podjęła kolejny krok w tej sprawie.
Britney Spears trafiła na odwyk
Jak potwierdził jej przedstawiciel, artystka dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka leczenia i rozpoczęła terapię. Decyzja zapadła niedługo po jej zatrzymaniu, do którego doszło 4 marca w Kalifornii. Dzień później Spears opuściła areszt. Sprawa nie jest jednak zamknięta – wokalistka ma stawić się przed sądem 4 maja. Rozprawa odbędzie się w Ventura County Superior Court i dotyczyć będzie zarzutów związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem.
W oświadczeniu wydanym tuż po zatrzymaniu przedstawiciel Spears nie pozostawiał wątpliwości co do powagi sytuacji:
To był niefortunny incydent, którego nie da się usprawiedliwić. Britney zamierza podjąć odpowiednie kroki i podporządkować się prawu. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do długo oczekiwanych zmian w jej życiu.
GramTV przedstawia:
To nie pierwszy raz, kiedy Britney Spears mierzy się z problemami tego typu. W przeszłości artystka otwarcie mówiła o swoich zmaganiach, a w 2007 roku trafiła do ośrodka leczenia po serii głośnych incydentów. Rok później, w trakcie burzliwego sporu o opiekę nad dziećmi z Kevinem Federlinem, Spears przeszła poważny kryzys psychiczny, który doprowadził do jej hospitalizacji. W konsekwencji wprowadzono kuratelę prawną, oddając kontrolę nad jej życiem i finansami w ręce ojca, Jamie Spears.
Dopiero w 2021 roku, po głośnej kampanii „Free Britney”, artystka odzyskała pełną kontrolę nad swoim życiem. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że gwiazda wciąż mierzy się z trudnościami, a najbliższe miesiące mogą okazać się dla niej kluczowe. W ostatnim czasie informowaliśmy także, że piosenkarka sprzedała prawa do swoich utworów za 200 mln dolarów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!