Decyzja po głośnym zatrzymaniu za jazdę pod wpływem. Piosenkarka ma stanąć przed sądem już w maju.

Britney Spears ponownie znalazła się w centrum uwagi – tym razem po poważnym incydencie z udziałem policji. Gwiazda została zatrzymana na początku marca za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a teraz podjęła kolejny krok w tej sprawie.

Britney Spears trafiła na odwyk

Jak potwierdził jej przedstawiciel, artystka dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka leczenia i rozpoczęła terapię. Decyzja zapadła niedługo po jej zatrzymaniu, do którego doszło 4 marca w Kalifornii. Dzień później Spears opuściła areszt. Sprawa nie jest jednak zamknięta – wokalistka ma stawić się przed sądem 4 maja. Rozprawa odbędzie się w Ventura County Superior Court i dotyczyć będzie zarzutów związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem.