Zaloguj się lub Zarejestruj

Britney Spears trafiła na odwyk

Jakub Piwoński
2026/04/13 18:30
0
0

Decyzja po głośnym zatrzymaniu za jazdę pod wpływem. Piosenkarka ma stanąć przed sądem już w maju.

Britney Spears ponownie znalazła się w centrum uwagi – tym razem po poważnym incydencie z udziałem policji. Gwiazda została zatrzymana na początku marca za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a teraz podjęła kolejny krok w tej sprawie.

Jak potwierdził jej przedstawiciel, artystka dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka leczenia i rozpoczęła terapię. Decyzja zapadła niedługo po jej zatrzymaniu, do którego doszło 4 marca w Kalifornii. Dzień później Spears opuściła areszt. Sprawa nie jest jednak zamknięta – wokalistka ma stawić się przed sądem 4 maja. Rozprawa odbędzie się w Ventura County Superior Court i dotyczyć będzie zarzutów związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem.

W oświadczeniu wydanym tuż po zatrzymaniu przedstawiciel Spears nie pozostawiał wątpliwości co do powagi sytuacji:

To był niefortunny incydent, którego nie da się usprawiedliwić. Britney zamierza podjąć odpowiednie kroki i podporządkować się prawu. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do długo oczekiwanych zmian w jej życiu.

GramTV przedstawia:

To nie pierwszy raz, kiedy Britney Spears mierzy się z problemami tego typu. W przeszłości artystka otwarcie mówiła o swoich zmaganiach, a w 2007 roku trafiła do ośrodka leczenia po serii głośnych incydentów. Rok później, w trakcie burzliwego sporu o opiekę nad dziećmi z Kevinem Federlinem, Spears przeszła poważny kryzys psychiczny, który doprowadził do jej hospitalizacji. W konsekwencji wprowadzono kuratelę prawną, oddając kontrolę nad jej życiem i finansami w ręce ojca, Jamie Spears.

Dopiero w 2021 roku, po głośnej kampanii „Free Britney”, artystka odzyskała pełną kontrolę nad swoim życiem. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że gwiazda wciąż mierzy się z trudnościami, a najbliższe miesiące mogą okazać się dla niej kluczowe. W ostatnim czasie informowaliśmy także, że piosenkarka sprzedała prawa do swoich utworów za 200 mln dolarów.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/music/music-news/britney-spears-rehab-dui-arrest-1236562225/

Tagi:

Muzyka
muzyka
popkultura
skandal
Britney Spears
muzyka popowa
piosenkarka
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112