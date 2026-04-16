Marvel’s Wolverine zadebiutuje za 5 miesięcy, a wkrótce pojawią się nowe szczegóły

Już pod koniec lutego twórcy Marvel’s Wolverine ujawnili datę premiery. Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych nowych informacji i materiałów ze wspomnianej produkcji. Na szczęście już niedługo się to zmieni i fani otrzymają więcej szczegółów na temat nadchodzącej gry studia Insomniac Games.

Marvel’s Wolverine wkrótce z nowymi szczegółami. Insomniac Games rozpoczyna odliczanie do wrześniowej premiery

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X twórcy Marvel’s Wolverine przypomnieli, że zostało już tylko 5 miesięcy do premiery wspomnianej produkcji. Insomniac Games dodało również, że zainteresowani gracze mogą dodawać ich grę do swoich list życzeń. Amerykański zespół wspomniał także o jeszcze jednej, dość istotnej rzeczy.