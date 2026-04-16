Marvel’s Wolverine zadebiutuje za 5 miesięcy, a wkrótce pojawią się nowe szczegóły

Insomniac Games niebawem podzieli się kolejnymi informacjami na temat swojej nowej gry.
Już pod koniec lutego twórcy Marvel’s Wolverine ujawnili datę premiery. Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych nowych informacji i materiałów ze wspomnianej produkcji. Na szczęście już niedługo się to zmieni i fani otrzymają więcej szczegółów na temat nadchodzącej gry studia Insomniac Games.
Marvel’s Wolverine wkrótce z nowymi szczegółami. Insomniac Games rozpoczyna odliczanie do wrześniowej premiery
We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X twórcy Marvel’s Wolverine przypomnieli, że zostało już tylko 5 miesięcy do premiery wspomnianej produkcji. Insomniac Games dodało również, że zainteresowani gracze mogą dodawać ich grę do swoich list życzeń. Amerykański zespół wspomniał także o jeszcze jednej, dość istotnej rzeczy.
Insomniac Games zapewniło bowiem, że więcej szczegółów na temat Marvel’s Wolverine pojawi się wiosną. Niestety deweloperzy nie ujawnili, kiedy dokładnie możemy spodziewać się nowych informacji i materiałów z kolejnej produkcji twórców serii Marvel’s Spider-Man. Niewykluczone, że wspomniany tytuł pojawi się na najbliższym State of Play, o którym od jakiegoś czasu krążą plotki.
Szukając odpowiedzi na temat swojej przeszłości, Wolverine zrobi wszystko, co w jego mocy – stoczy brutalną walkę na szpony, da upust dzikiej wściekłości i wykaże się niesłabnącą determinacją – żeby odrzeć z tajemnicy człowieka, którym niegdyś był – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.
Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Wolverine zadebiutuje na rynku 15 września 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja Insomniac Games dostępna będzie wyłącznie na konsolach PlayStation 5.
