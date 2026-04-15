Industria 2 nie zadebiutuje dzisiaj. Sequel FPS-a inspirowanego Half-Life 2 opóźniony

Deweloperzy ze studia Bleakmill wyznaczyli nową datę premiery.
Od pierwszej zapowiedzi Industria 2 minęły niedawno dwa lata. Zgodnie z informacjami przekazanymi na początku bieżącego miesiąca wspomniana produkcja miała zadebiutować na rynku dzisiaj, czyli 15 kwietnia 2026 roku. Okazuje się jednak, że deweloperzy ze studia Bleakmill w ostatniej chwili zdecydowali się opóźnić premiera sequela FPS-a inspirowanego Half-Life 2.
Premiera Industria 2 opóźniona w ostatniej chwili. Ujawniono nową datę debiutu gry
Nową datę premiery gry Industria 2 wyznaczono na 29 kwietnia 2026 roku. Deweloperzy podkreślają, że jest im bardzo przykro z powodu niedotrzymania słowa danego fanom. Jednocześnie twórcy zapewniają, że wspomniana decyzja została podjęta wyłącznie z „chęć uczynienia gry jeszcze bardziej atrakcyjną dla wszystkich”.
Okazuje się, że ukończenie wysokiej jakości kampanii FPS dla jednego gracza z zespołem składającym się z 8 osób jest trudne. Po raz kolejny podejmujemy wyzwanie ponad nasze siły. Z jednej strony właśnie dlatego jest to ekscytujące dla nas i najwyraźniej także dla wielu innych ludzi. To piękne i niesamowicie motywujące usłyszeć od graczy i testerów, że ta gra czasami przypomina tytuły, które nas inspirowały w dzieciństwie, takie jak Half-Life, Bioshock i Resident Evil.
Z drugiej strony, dla naszego niewielkiego zespołu, rozrzuconego po całym świecie, czasami niezwykle trudno jest sprawić, by wszystko idealnie się zgrało, nie wypalając się przy tym i zapewniając wszystkim sprawiedliwe wynagrodzenie każdego miesiąca. To trudna równowaga między pasją a rzeczywistością płacenia rachunków, z którą boryka się większość twórców – czytamy w komunikacie twórców.
Na koniec przypomnijmy, że akcja Industria 2 rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Główna bohaterka utknęła w równoległym wymiarze z dala od domu. Głównym celem protagonistki będzie natomiast skonstruowanie maszyny, która pozwoli jej wrócić do swojego wymiaru, czyli Berlina Wschodniego z 1989 roku.
