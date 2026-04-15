Industria 2 nie zadebiutuje dzisiaj. Sequel FPS-a inspirowanego Half-Life 2 opóźniony

Od pierwszej zapowiedzi Industria 2 minęły niedawno dwa lata. Zgodnie z informacjami przekazanymi na początku bieżącego miesiąca wspomniana produkcja miała zadebiutować na rynku dzisiaj, czyli 15 kwietnia 2026 roku. Okazuje się jednak, że deweloperzy ze studia Bleakmill w ostatniej chwili zdecydowali się opóźnić premiera sequela FPS-a inspirowanego Half-Life 2.

Premiera Industria 2 opóźniona w ostatniej chwili. Ujawniono nową datę debiutu gry

Nową datę premiery gry Industria 2 wyznaczono na 29 kwietnia 2026 roku. Deweloperzy podkreślają, że jest im bardzo przykro z powodu niedotrzymania słowa danego fanom. Jednocześnie twórcy zapewniają, że wspomniana decyzja została podjęta wyłącznie z „chęć uczynienia gry jeszcze bardziej atrakcyjną dla wszystkich”.