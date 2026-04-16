Cronos: The New Dawn otrzyma DLC? Bloober Team udostępniło tajemniczą wiadomość

W połowie lutego twórcy Cronos: The New Dawn udostępnili aktualizację, która wprowadziła m.in. nowy poziom trudności. Wygląda jednak na to, że to nie koniec niespodzianek. Bloober Team opublikowało bowiem tajemniczą wiadomość, która sugeruje, że ubiegłoroczna produkcja krakowskiego studia może otrzymać nową zawartość.

Cronos: The New Dawn nie powiedział jeszcze ostatniego słowa? Gra może doczekać się nowej zawartości

Na oficjalnym profilu Cronos: The New Dawn na X pojawił się wpis zawierający dwa zdania. Pierwsze z nich brzmi: „Skanowanie w poszukiwaniu sygnatury błędu...”, a drugie „Uruchamianie protokołu śledzenia...”. Post wzbudził zainteresowanie obserwujących, którzy spodziewają się zapowiedzi DLC.