Cronos: The New Dawn otrzyma DLC? Bloober Team udostępniło tajemniczą wiadomość

Cronos: The New Dawn nie powiedział jeszcze ostatniego słowa? Gra może doczekać się nowej zawartości
Na oficjalnym profilu Cronos: The New Dawn na X pojawił się wpis zawierający dwa zdania. Pierwsze z nich brzmi: „Skanowanie w poszukiwaniu sygnatury błędu...”, a drugie „Uruchamianie protokołu śledzenia...”. Post wzbudził zainteresowanie obserwujących, którzy spodziewają się zapowiedzi DLC.
To jednak nie koniec, ponieważ wspomniany wpis został udostępniony również przez oficjalny profil Bloober Team. Niestety krakowskie studio nie podzieliło się żadnymi konkretami. Deweloperzy dodali jednak jedno zdanie, które zdaniem graczy rzeczywiście może sugerować, że Cronos: The New Dawn otrzyma nową zawartość.
Kolektyw wsłuchał się w głosy tych, którzy szepczą poprzez linie czasu… – napisano na oficjalnym profilu Bloober Team.
Dzisiaj mija natomiast dokładnie rok od pierwszej prezentacji rozgrywki gry Cronos: The New Dawn. Niewykluczone więc, że Bloober Team będzie chciało uczcić ten dzień. Na ten moment zainteresowanym nie pozostaje jednak nic innego, jak uważnie śledzić wiadomości publikowane przez krakowskie studio.