Cronos: The New Dawn otrzyma DLC? Bloober Team udostępniło tajemniczą wiadomość

Mikołaj Ciesielski
2026/04/16 18:10
Krakowskie studio najwyraźniej szykuje niespodziankę dla fanów Cronos: The New Dawn.

W połowie lutego twórcy Cronos: The New Dawn udostępnili aktualizację, która wprowadziła m.in. nowy poziom trudności. Wygląda jednak na to, że to nie koniec niespodzianek. Bloober Team opublikowało bowiem tajemniczą wiadomość, która sugeruje, że ubiegłoroczna produkcja krakowskiego studia może otrzymać nową zawartość.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn nie powiedział jeszcze ostatniego słowa? Gra może doczekać się nowej zawartości

Na oficjalnym profilu Cronos: The New Dawn na X pojawił się wpis zawierający dwa zdania. Pierwsze z nich brzmi: „Skanowanie w poszukiwaniu sygnatury błędu...”, a drugie „Uruchamianie protokołu śledzenia...”. Post wzbudził zainteresowanie obserwujących, którzy spodziewają się zapowiedzi DLC.

To jednak nie koniec, ponieważ wspomniany wpis został udostępniony również przez oficjalny profil Bloober Team. Niestety krakowskie studio nie podzieliło się żadnymi konkretami. Deweloperzy dodali jednak jedno zdanie, które zdaniem graczy rzeczywiście może sugerować, że Cronos: The New Dawn otrzyma nową zawartość.

Kolektyw wsłuchał się w głosy tych, którzy szepczą poprzez linie czasu… – napisano na oficjalnym profilu Bloober Team.

Dzisiaj mija natomiast dokładnie rok od pierwszej prezentacji rozgrywki gry Cronos: The New Dawn. Niewykluczone więc, że Bloober Team będzie chciało uczcić ten dzień. Na ten moment zainteresowanym nie pozostaje jednak nic innego, jak uważnie śledzić wiadomości publikowane przez krakowskie studio.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat ostatniej produkcji studia Bloober Team, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

Źródło:https://x.com/CronosNewDawn/status/2044793092214063424

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 19:05

No i fajnie, gra z jednej strony w sam raz z długością, z drugiej strony zostawia niedosyt. Przy czym samego gameplayu mam dość (wolny, nudny, powtarzalny), ale sam świat, historię, lore bym jeszcze pogłębił. Mogliby wydać książkę z tego uniwersum. 




Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112