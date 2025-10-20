Lana Del Rey w projekcie 007: First Light? Gracze odnaleźli intrygujący trop

Pod koniec września mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun przedstawiający nową postać w 007: First Light. Produkcja trafi w ręce graczy w marcu 2026 roku. Teraz pojawiły się nieoficjalne doniesienia sugerujące potencjalny udział piosenkarki Lany Del Rey w projekcie ścieżki dźwiękowej do gry.

Lana Del Rey wraca do świata Jamesa Bonda? Nowy utwór może trafić do gry 007: First Light

Źródłem pogłosek jest rejestracja nowego utworu przez artystkę w ASCAP – American Society of Composers, Authors and Publishers. Zgłoszony tytuł piosenki, „First Light”, jest identyczny z podtytułem nowej produkcji IO Interactive. Fakt ten został dostrzeżony przez użytkownika Reddita.