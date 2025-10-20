Lana Del Rey w projekcie 007: First Light? Gracze odnaleźli intrygujący trop

Lana Del Rey mogła nagrać utwór do nowej gry w świecie Jamesa Bonda.
Pod koniec września mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun przedstawiający nową postać w 007: First Light. Produkcja trafi w ręce graczy w marcu 2026 roku. Teraz pojawiły się nieoficjalne doniesienia sugerujące potencjalny udział piosenkarki Lany Del Rey w projekcie ścieżki dźwiękowej do gry.
Lana Del Rey wraca do świata Jamesa Bonda? Nowy utwór może trafić do gry 007: First Light
Źródłem pogłosek jest rejestracja nowego utworu przez artystkę w ASCAP – American Society of Composers, Authors and Publishers. Zgłoszony tytuł piosenki, „First Light”, jest identyczny z podtytułem nowej produkcji IO Interactive. Fakt ten został dostrzeżony przez użytkownika Reddita.
Chociaż samo zgłoszenie utworu w rejestrze praw autorskich nie stanowi twardego dowodu, wielu komentatorów uważa, że wokalistka idealnie pasuje do roli twórczyni motywu przewodniego Jamesa Bonda. Co ciekawe, byłaby to forma sprawiedliwości dla artystki, która już wcześniej stworzyła motyw dla franczyzy o Agencie 007, który finalnie nie został użyty. Lana Del Rey nagrała piosenkę dla Spectre, ale ostatecznie wybrano utwór Sama Smitha. Odrzucona kompozycja Lany Del Rey została później wydana pod tytułem „24”.
Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony. – brzmi opis gry.
Przypomnijmy jeszcze, że 007 First Light ukaże się 27 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
