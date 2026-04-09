World of Tanks: HEAT organizuje zamkniętą betę. Możecie się już zapisywać

Jak dowiedzieliśmy się od studia Wargaming, ich nowy tytuł World of Tanks: HEAT będzie możliwy do sprawdzenia podczas zamkniętych beta testów. World of Tanks Heat to niezależna produkcja, oparta na taktycznych bitwach czołgów. Gra będzie wydana w modelu free-to-play.
Startuje zamknięta beta World of Tanks: HEAT
O czym jest World of Tanks: HEAT? Otóż, akcja gry dzieje się w alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej. Gra przynosi znaną z serii rozgrywkę na znacznie bardziej dynamiczne pola bitew, gdzie gracze wcielający się w rolę Agentów o unikalnych umiejętnościach, spróbują odmienić losy starcia. Każdy z nich dowodzi eksperymentalnymi pojazdami, które pełnią taktyczną rolę podczas walki. Przewagę w starciu daje możliwość pełnego rozwoju dzięki zaawansowanemu arsenałowi, modułom pancerza oraz elementom kosmetycznym. W trakcie nachodzących zamkniętych testów beta, gracze będą mogli wypróbować wiele czołgów oraz Agentów. Rozgrywka zaoferuje zróżnicowane style gry w ramach trzech podstawowych ról, takich jak Obrońcy, Atakujący i Strzelcy wyborowi. W becie dostępne będą cztery tryby gry PvP rozgrywane na ośmiu mapach:
- Hardpoint (Umocniony punkt, 5v5) – w tym trybie przejmujemy broń i utrzymujemy dynamicznie zmieniające się bazy
- Control (Kontrola, 5v5) – w tym trybie zdobywamy i utrzymujemy pojedynczą strefę
- KillConfirmed (Zabójstwo potwierdzone, 5v5) – pokonuj przeciwników i zdobywaj ich znaczniki lub przejmuj znaczniki sojuszników, aby zablokować przeciwnika.
- Conquest (Podbój, 10v10) – większe drużyny i liczne punkty kontroli tworzą rozległe, dynamiczne pole bitwy.
