World of Tanks: HEAT organizuje zamkniętą betę. Możecie się już zapisywać

Jak dowiedzieliśmy się od studia Wargaming, ich nowy tytuł World of Tanks: HEAT będzie możliwy do sprawdzenia podczas zamkniętych beta testów. World of Tanks Heat to niezależna produkcja, oparta na taktycznych bitwach czołgów. Gra będzie wydana w modelu free-to-play.

Startuje zamknięta beta World of Tanks: HEAT

O czym jest World of Tanks: HEAT? Otóż, akcja gry dzieje się w alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej. Gra przynosi znaną z serii rozgrywkę na znacznie bardziej dynamiczne pola bitew, gdzie gracze wcielający się w rolę Agentów o unikalnych umiejętnościach, spróbują odmienić losy starcia. Każdy z nich dowodzi eksperymentalnymi pojazdami, które pełnią taktyczną rolę podczas walki. Przewagę w starciu daje możliwość pełnego rozwoju dzięki zaawansowanemu arsenałowi, modułom pancerza oraz elementom kosmetycznym. W trakcie nachodzących zamkniętych testów beta, gracze będą mogli wypróbować wiele czołgów oraz Agentów. Rozgrywka zaoferuje zróżnicowane style gry w ramach trzech podstawowych ról, takich jak Obrońcy, Atakujący i Strzelcy wyborowi. W becie dostępne będą cztery tryby gry PvP rozgrywane na ośmiu mapach: