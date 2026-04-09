Zaloguj się lub Zarejestruj

World of Tanks: HEAT organizuje zamkniętą betę. Możecie się już zapisywać

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/09 16:00
0
0

Wkrótce rozpocznie się pełna akcji zamknięta beta World of Tanks: HEAT.

Jak dowiedzieliśmy się od studia Wargaming, ich nowy tytuł World of Tanks: HEAT będzie możliwy do sprawdzenia podczas zamkniętych beta testów. World of Tanks Heat to niezależna produkcja, oparta na taktycznych bitwach czołgów. Gra będzie wydana w modelu free-to-play.

Startuje zamknięta beta World of Tanks: HEAT

O czym jest World of Tanks: HEAT? Otóż, akcja gry dzieje się w alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej. Gra przynosi znaną z serii rozgrywkę na znacznie bardziej dynamiczne pola bitew, gdzie gracze wcielający się w rolę Agentów o unikalnych umiejętnościach, spróbują odmienić losy starcia. Każdy z nich dowodzi eksperymentalnymi pojazdami, które pełnią taktyczną rolę podczas walki. Przewagę w starciu daje możliwość pełnego rozwoju dzięki zaawansowanemu arsenałowi, modułom pancerza oraz elementom kosmetycznym. W trakcie nachodzących zamkniętych testów beta, gracze będą mogli wypróbować wiele czołgów oraz Agentów. Rozgrywka zaoferuje zróżnicowane style gry w ramach trzech podstawowych ról, takich jak Obrońcy, Atakujący i Strzelcy wyborowi. W becie dostępne będą cztery tryby gry PvP rozgrywane na ośmiu mapach:

  • Hardpoint (Umocniony punkt, 5v5) – w tym trybie przejmujemy broń i utrzymujemy dynamicznie zmieniające się bazy
  • Control (Kontrola, 5v5) – w tym trybie zdobywamy i utrzymujemy pojedynczą strefę
  • KillConfirmed (Zabójstwo potwierdzone, 5v5) – pokonuj przeciwników i zdobywaj ich znaczniki lub przejmuj znaczniki sojuszników, aby zablokować przeciwnika.
  • Conquest (Podbój, 10v10) – większe drużyny i liczne punkty kontroli tworzą rozległe, dynamiczne pole bitwy.
World of Tanks: HEAT wejdzie w fazę zamkniętych beta testów 16 kwietnia. Akcja potrwa do 20 kwietnia, a więc na graczy czeka pięć dni intensywnej zabawy. Testy będą dostępne na platformach PC (Steam i Wargaming Game Center), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz w usłudze NvidiaGeForce NOW. Zapisy do beta testów są prowadzone pod tym linkiem.

GramTV przedstawia:

World of Tanks: HEAT to gra stworzona na autorskim silniku graficznym studia Wargaming. Na premierę produkcja wystartuje równocześnie na wyżej wymienionych platformach z pełną funkcją cross-platform i cross-progresją. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun zamkniętej bety:

Tagi:

News
zwiastun
gra akcji
World of Tanks
Wargaming.net
Wargaming
testy beta
testy
zamknięta beta
czołgi
gra sieciowa
beta testy
gra wojenna
gra wieloosobowa
World of Tanks: HEAT
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112