007: First Light łączy szpiegowski klimat z efektowną, wartką akcją

Podczas Gamescomu miałem okazję zobaczyć 30 minut rozgrywki z nowej gry o młodym Jamesie Bondzie… i wygląda na to, że IO Interactive na ten moment zrozumiało swoje zadanie w tej materii.

Przychodzi czasami taki moment w życiu danego studia, w którym chcą spróbować czegoś innego i zerwać z przyszytą łatką „ekipy od jednej gry”. W przypadku IO Interactive w większości będzie to seria Hitman, ale jeśli spojrzymy sobie wstecz, to już parokrotnie Duńczycy starali się robić przerwy od przygód sympatycznego (?) łysola serwując chociażby Mini Ninjas czy darzone przeze mnie sporym sentymentem Freedom Fighters.

Tym razem jednak robiąc sobie przerwę od kolejnych przygód Agenta 47 po trylogii World of Assassination otrzymali dość duże wyzwanie – stworzyć grę o przygodach innego agenta, ale o numerze 007… chociaż prawda jest taka, że bardziej o tym, jak próbuje ten status zdobyć.

Na Gamescomie miałem okazję zobaczyć dłuższy fragment rozgrywki z 007: First Light i przyznam szczerze, że podobieństw do wcześniej wspomnianego Freedom Fighters pojawiło się całkiem sporo. Ponieważ idea stojąca za grą z Jamesem Bondem jest niejako bardzo podobna – wykorzystać to, co w Hitmanie się sprawdzało i dodać więcej akcji. Najważniejsze jest jednak to, iż jest to super efektywne.

Młody, nieopierzony kurczak Jej Królewskiej Mości – Słowacja w 007: First Light

W odróżnieniu od innych gier o Jamesie Bondzie tutaj trzeba się przyzwyczaić do jednej rzeczy – James Bond to na razie początkujący agent, który na każdym kroku musi dostosowywać się do poleceń przełożonych. Dlatego nie dziwi fakt, że w prezentowanym przez IO Interactive demie James był… szoferem. Jego zadaniem było dowieźć agentów na turniej szachowy odbywający się w słowackiej Bratysławie i tak naprawdę tyle. Miał czekać, dopóki towarzysze nie zdekonspirują jednego z innych, zbuntowanych agentów o statusie 00.

Swoją drogą, muszę przyznać, że IO Interactive mocno przyłożyło się do tego, jak wyglądają auta w 007: First Light. Zarówno Jaguary, jak i Astony Martiny prezentowały się w demie świetnie.

I tutaj pojawia się charakterek Jamesa Bonda, który to widząc coś bardzo niepokojącego na horyzoncie, a dokładniej człowieka wyrzucającego czarne worki na śmieci nie jak człowiek do odpowiedniego śmietnika tylko przez barierki, postanawia zbadać temat i śledzić gagatka. Oczywiście sprzeciwiając się rozkazom MI6, bo jakże mogłoby być inaczej. W tym momencie IO Interactive zaprezentowało mniej więcej w jaki sposób działać ma system odwracania uwagi przeciwników tak, aby móc dostać się w dane miejsce i… tak, dobrze zgadliście – zaczęło tutaj mocno pachnieć Hitmanem.

Z jednej strony jest to sprawka silnika Glacier, dzięki któremu cała lokacja na Słowacji wyglądała trochę jakby wyjęta z World of Assassination. Nawet moment, w którym wchodzimy na salę, w której odbywa się pojedynek szachowy przypominała trochę Paryż, ale tylko trochę. Z drugiej strony natomiast większość animacji tak jakby była niesamowicie podobna właśnie do Hitmana. Warto również wspomnieć o tym, że wszystkie trzy sekwencje, które pojawiły się podczs prezentacji były dość liniowe – zarówno infiltracja, jak i późniejszy pościg czy strzelanina na lotnisku nie miały zbyt wiele możliwosci zbaczania z kursu, aby dotrzeć do danego celu, ale IO Interactive zapewniało, że tych bardziej otwartych map, w których będziemy mogli trochę podziałać i wykonać zadania dodatkowe również w 007: First Light, kilka się znajdzie.

Wracając jednak do rozgrywki samej w sobie, to o ile pierwszy fragment był dość powolny, tak późniejszy pościg, o ile dość efektowny jak na tego typu atrakcje w filmach o Bondzie, to również służy raczej jako interaktywny przerywnik niż coś naprawdę spektakularnego… przynajmniej w tym konkretnym momencie zabawy.