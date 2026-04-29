W co zaGRAMy w maju 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Mixtape

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch 2

data premiery: 7 maja

producent: Beethoven and Dinosaur

wydawca: Annapurna Interactive

W maju zagramy w nową grę twórców ciepło przyjętego The Artful Escape z 2021 roku. Tym razem ekipa zrzeszona pod szyldem Beethoven and Dinosaur przygotowuje intrygujące połączenie zręcznościowej platformówki z przygodówką. W zależności od kontekstu będziemy obserwować wydarzenia z perspektywy trzeciej osoby lub w tzw. 2,5D, a więc z boku, choć poszczególne elementy widoczne na ekranie będą w pełni trójwymiarowe. Podczas rozgrywki usłyszymy rozmaite piosenki wykonywane przez DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division i wielu innych artystów. Sama historia opowie z kolei o ostatniej wspólnej imprezie w trakcie szkoły średniej - poznamy losy trojga przyjaciół, którzy będą zmagać się z rozmaitymi problemami. Fabuła ma podejmować wiele istotnych tematów związanych z nastoletnimi wybrykami, dorastaniem, słodko-gorzkimi uczuciami i nie tylko.

Directive 8020

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 12 maja

producent: Supermassive Games

wydawca: Supermassive Games

Czas na drugi sezon The Dark Pictures Anthology, czyli serii przygodowych gier akcji w konwencji horroru autorstwa uznanego studia Supermassive Games, która zostanie zapoczątkowana przez Directive 8020 - grę umożliwiającą rozgrywkę samotnie lub w kooperacji. Autorzy takich produkcji, jak Until Dawn czy The Quarry ponownie zaoferują nam przede wszystkim ciekawą historię z możliwością dokonywania wyborów mających wpływ na losy postaci i wygląd świata przedstawionego. Sama rozgrywka pozwoli oczywiście głównie na przemierzanie lokacji, ale w Directive 8020 nie zabraknie także zagadek logicznych czy sekwencji zręcznościowych polegających na unikaniu wyjątkowo niebezpiecznego obcego grasującego po ciemnych korytarzach. Tym razem całość zostanie utrzymana w klimatach science-fiction, ponieważ historia toczyć się będzie 12 lat świetlnych od Ziemi na tajemniczej planecie Tau Ceti f, gdzie rozbiła się załoga kolonizacyjnego statku Cassiopeia. Bohaterowie opowieści bardzo szybko zorientują się, że nie są sami…