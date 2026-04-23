007: First Light na nowym materiale prezentującym „zasady sztuki szpiegowskiej”

Mikołaj Ciesielski
2026/04/23 16:50
IO Interactive pokazuje kolejne ujęcia z gry skierowanej do fanów Jamesa Bonda.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy powstawania gry 007: First Light. Twórcy nie zamierzają jednak zwalniać tempa i kontynuują kampanię promocyjną wspomnianego tytułu. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer nadchodzącej produkcji IO Interactive, w której graczy będą mieli okazję wcielić się w Jamesa Bonda.

Nowy zwiastun 007: First Light pokazuje, jak być dobrym szpiegiem

Najnowszy zwiastun 007: First Light przedstawia graczom najważniejsze „zasady sztuki szpiegowskiej”. Zgodnie z przekazanymi informacjami dobry agent powinien umieć wtopić się w otoczenie. W nadchodzącej produkcji IO Interactive umiejętność niezwracania na siebie zbyt dużej uwagi będzie bowiem kluczem do sukcesu.

Szpieg powinien być również odpowiednio przygotowany. Na szczęście gracze nie będą musieli martwić się brakiem przydatnych zabawek. Główny bohater 007: First Light otrzyma bowiem dostęp do masy interesujących gadżetów, w tym m.in. okularów wyświetlających ważne informacje i przedstawiających dostępne opcje działania czy zegarka umożliwiającego hakowanie kamer i innych urządzeń.

Oczywiście dobry agent powinien umieć także improwizować. W 007: First Light niemal każdy przedmiot i element otoczenia może okazać się przydatny w trakcie walki z oponentami. Natomiast gdy zrobi się naprawdę gorąco, MI6 udzieli bohaterowi licencji na zabijanie.

Udostępniony przez twórców 007: First Light materiał trwa blisko 5 minut. Wideo niemal w całości składa się z fragmentów rozgrywki. Dla zainteresowanych jest to więc świetna okazja, aby na nieco ponad miesiąc przed premierą sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji.

Na koniec przypomnijmy, że 007: First Light zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 27 maja 2026 roku. Nieco później, bo „później tego lata”, gra ma ukazać się także na Nintendo Switch 2. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia IO Interactive dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://youtu.be/vwmq_k5Kto0

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

