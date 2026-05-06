007 First Light jeszcze nie wyszło, a IO Interactive mówi już o sequelu

W rozmowie z The Game Business opowiedział o tym Hakan Abrak, szef IO:

Zawsze potrzeba trochę czasu na aklimatyzację. Pojawiają się nowi ludzie, z którymi trzeba rozmawiać. Ale kiedy doszło do tej zmiany, byli pod ogromnym wrażeniem tego, co już wtedy mieliśmy. Po prostu weszliśmy w fazę współpracy, ustalając wszystkie etapy i planując działania marketingowe.

Jednym ze stałych partnerów z ramienia MGM – a obecnie Amazon MGM – jest nasz producent wykonawczy po ich stronie. Jest z nami od pierwszego dnia i wciąż tu jest; stanowił on kluczowy punkt oparcia.

Jeśli chodzi o stronę Amazona, zaryzykuję stwierdzenie, że widzą, iż jest to świetna gra. Skoro zainwestowali i przejęli to IP, naturalnie chcą mieć pewność, że wszystko, co się ukazuje, stoi na najwyższym poziomie. Gdy tylko wgłębili się w projekt i zagrali, stali się ogromnymi zwolennikami naszych działań. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.