007: First Light może zaliczyć kolejne opóźnienie na jednej z platform

Mikołaj Ciesielski
2026/05/06 18:15
„Nie chcę słyszeć, że to była kiepska wersja”.

Już na początku kwietnia dowiedzieliśmy się, że 007: First Light zadebiutuje na Nintendo Switch 2 kilka miesięcy później. Niewykluczone jednak, że cierpliwość użytkowników wspomnianej konsoli zostanie wystawiona na poważną próbę. Dyrektor generalny IO Interactive sugeruje bowiem, że premiera nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów Jamesa Bonda na platformie Nintendo zostanie ponownie przełożona.

Hakan Abrak, w rozmowie z The Game Business zapewnił, że 007: First Light już teraz „działa na Nintendo Switch 2”. Deweloperzy chcą mieć jednak pewność, że wersja na konsolę japońskiej firmy „będzie tak dobra, jak to tylko możliwe”. Do osiągnięcia wspomnianego celu potrzeba jednak czasu.

Nie chcę słyszeć, że to była kiepska wersja. Szczerze mówiąc, potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby doprowadzić ją do pożądanego stanu. Mówiliśmy o lecie. Prawdopodobnie będzie to późne lato, ale na pewno ją wydamy – powiedział Abrak.

Użytkownikom Nintendo Switch 2, którzy zamierzają sięgnąć po 007: First Light, nie pozostaje więc nic innego, jak trzymać kciuki za deweloperów ze studia IO Interactive. Wciąż jest bowiem duża szansa, że wspomniana produkcja zadebiutuje na konsoli Nintendo latem tego roku.

Na koniec przypomnijmy, że 007: First Light zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 27 maja 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia IO Interactive dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-light-studio-needs-a-bit-more-time-to-ensure-quality-of-nintendo-switch-2-version

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

