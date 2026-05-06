007: First Light może zaliczyć kolejne opóźnienie na jednej z platform

Już na początku kwietnia dowiedzieliśmy się, że 007: First Light zadebiutuje na Nintendo Switch 2 kilka miesięcy później. Niewykluczone jednak, że cierpliwość użytkowników wspomnianej konsoli zostanie wystawiona na poważną próbę. Dyrektor generalny IO Interactive sugeruje bowiem, że premiera nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów Jamesa Bonda na platformie Nintendo zostanie ponownie przełożona.

Hakan Abrak, w rozmowie z The Game Business zapewnił, że 007: First Light już teraz „działa na Nintendo Switch 2”. Deweloperzy chcą mieć jednak pewność, że wersja na konsolę japońskiej firmy „będzie tak dobra, jak to tylko możliwe”. Do osiągnięcia wspomnianego celu potrzeba jednak czasu.