Ile potrwa kampania 007 First Light? Twórcy ujawniają długość rozgrywki

Mikołaj Berlik
2026/05/05 10:30
Nowa przygoda Jamesa Bonda zaoferuje solidną zawartość.

Nowe informacje o 007 First Light rzucają więcej światła na skalę nadchodzącej produkcji IO Interactive. Okazuje się, że główny wątek fabularny nie będzie krótkim doświadczeniem, choć twórcy przygotowali też dodatkowe tryby dla bardziej wymagających graczy.

007 First Light – ile zajmie ukończenie gry?

Według informacji przekazanych w ramach pokazów przedpremierowych przez twórcę JorRaptor, ukończenie kampanii zajmie średnio około 20 godzin. To wynik typowy dla pojedynczego przejścia, bez uwzględniania dodatkowej zawartości i eksperymentowania z różnymi stylami gry. Warto jednak zaznaczyć, że 007 First Light oferuje znacznie więcej niż tylko główną historię. Kluczowym rozszerzeniem doświadczenia jest tryb Tac Sim, który pozwala ponownie rozgrywać misje w zmienionych warunkach. Gracze mogą podejmować się specjalnych wyzwań – na przykład ukończenia zadania bez oddania ani jednego strzału – i zdobywać za to nagrody w postaci nowych gadżetów, broni czy strojów.

Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.

Dodatkowo w trybie tym pojawią się rankingi online, umożliwiające rywalizację o najlepsze czasy. Różne poziomy trudności w kampanii również wpływają na długość rozgrywki, zachęcając do kolejnych podejść i bardziej taktycznego stylu gry.

Premiera 007 First Light odbędzie się 27 maja na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Twórcy zapowiadają też prace nad dalszą zawartością, w tym nowe misje w trybie Tac Sim.

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-lights-campaign-will-take-20-hours-for-the-average-player-to-beat

