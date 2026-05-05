Ile potrwa kampania 007 First Light? Twórcy ujawniają długość rozgrywki

Nowe informacje o 007 First Light rzucają więcej światła na skalę nadchodzącej produkcji IO Interactive. Okazuje się, że główny wątek fabularny nie będzie krótkim doświadczeniem, choć twórcy przygotowali też dodatkowe tryby dla bardziej wymagających graczy.

007 First Light – ile zajmie ukończenie gry?

Według informacji przekazanych w ramach pokazów przedpremierowych przez twórcę JorRaptor, ukończenie kampanii zajmie średnio około 20 godzin. To wynik typowy dla pojedynczego przejścia, bez uwzględniania dodatkowej zawartości i eksperymentowania z różnymi stylami gry. Warto jednak zaznaczyć, że 007 First Light oferuje znacznie więcej niż tylko główną historię. Kluczowym rozszerzeniem doświadczenia jest tryb Tac Sim, który pozwala ponownie rozgrywać misje w zmienionych warunkach. Gracze mogą podejmować się specjalnych wyzwań – na przykład ukończenia zadania bez oddania ani jednego strzału – i zdobywać za to nagrody w postaci nowych gadżetów, broni czy strojów.