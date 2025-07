007 First Light – Amazon MGM narzuciło twórcom gry istotne ograniczenie w postaci Jamesa Bonda

IO Interactive, twórcy serii Hitman, przygotowują się do premiery swojej nowej gry – 007 First Light . Produkcja zaplanowana na 2026 rok ma być zupełnie nowym otwarciem w cyfrowej historii Jamesa Bonda i pierwszą grą o Agencie 007 od ponad dekady. Choć projekt wciąż owiany jest tajemnicą, deweloperzy zdradzili, że jedno z kluczowych ograniczeń nałożonych przez właścicieli marki, Amazon MGM, dotyczyło charakteru głównego bohatera.

Postać jest młoda, trochę lekkomyślna, brakuje jej cierpliwości. Musimy więc dać graczowi poczucie nieustannego pędu, zmusić go do szybkiego myślenia – zaznacza Lacaille.

Nie róbcie z niego maszyny do zabijania!. To była pierwsza rzecz. Ale generalnie byli bardzo otwarci. Rozważali każdy nasz pomysł. To była bardzo wspólna praca, pełna dobrych opinii. Oni też pracują z tą serią od dawna, więc świetnie było mieć ich zaangażowanie

Chociaż IO słynie z gier pełnych skradania, strategii i metodycznego działania, deweloperzy wiedzą, że Bond to inna liga – bardziej spektakularna, ale nie pozbawiona głębi. 007 First Light ma wyważyć styl, elegancję i rozmach znany z filmów, jednocześnie oferując świeże spojrzenie na legendę agenta Jej Królewskiej Mości. Z pierwszych zapowiedzi wynika także, że Bond w grze nie będzie nastawiony na brutalność. Można na to spojrzeć też z drugiej strony – twórcy postanowili złagodzić wizerunek Bonda, czyniąc go mniej drapieżnym i nieco bardziej stonowanym. Ale jak na razie to tylko spekulacje.

W międzyczasie fani mogą też czekać na nowy film o Bondzie od Amazona. Reżyserem będzie Denis Villeneuve (Diuna), ale premiera to wciąż melodia przyszłości.