Studio cieszy się z opóźnienia GTA 6. Dzięki temu będzie to lepszy czas dla deweloperów

Wiosna 2026 roku zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla debiutu nowego 007.

Wiosenne przesunięcia w kalendarzu wydawniczym po raz kolejny otwierają drogę innym produkcjom. IO Interactive przyznaje, że opóźnienie GTA 6 tworzy dla 007 First Light bardzo sprzyjające warunki przed premierą. 007 First Light – wiosna bez giganta wygląda obiecująco W rozmowie z GamesIndustry prezes IO Interactive, Hakan Abrak, przyznał, że marcowa premiera 007 First Light (27 marca 2026 roku) trafiła na świetny moment. Opóźnienie GTA 6, które uderzyło w cały rynek, tym razem działa na korzyść duńskiego studia: „Byłoby kłamstwem powiedzieć, że wiosna nie wygląda teraz naprawdę dobrze”.

Jednocześnie Abrak podkreślił, że przesunięcie megahitu jest korzystne dla całej branży. Jego zdaniem Grand Theft Auto 6 może ponownie przyciągnąć miliony graczy, którzy od dłuższego czasu nie śledzili premier. W efekcie rynek jako całość ma na tym zyskać, nawet jeśli konkurencja z takim kolosem zwykle kończy się nierówną walką o uwagę odbiorców.

Eksperci branżowi również przewidują ogromny wpływ GTA 6 na finansowy krajobraz rynku. Według analityków DFC Intelligence gra wygeneruje 3,2 mld dolarów w pierwszy rok obecności na rynku, a Yoshio Osaki z IDG Consulting oczekuje aż miliarda dolarów z samych pre-orderów. Z kolei Michael Pachter prognozuje nawet 10 mld dolarów z całego cyklu życia produkcji, nie licząc dodatkowych setek milionów z trybu sieciowego. Wypowiedzi te korespondują z wcześniejszym zapewnieniem prezesa Take-Two, Straussa Zelnicka, który zapowiada „niedającą się porównać rozrywkę blockbusterową”. Na szczegóły dotyczące trybu online jeszcze poczekamy, ale czasu jest dużo — Grand Theft Auto 6 ma trafić do sprzedaży dopiero 19 listopada 2026 roku.