Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light z nowym zwiastunem. Bond zasiada za sterami Astona Martina

Mikołaj Berlik
2025/11/20 19:19
0
0

Nowy materiał zaprezentowany na Xbox Partner Preview odsłania jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów serii.

Podczas najnowszego Xbox Partner Preview pojawiły się kolejne fragmenty z 007 First Light, nad którym IO Interactive pracuje już od 2020 roku. Choć zaprezentowany materiał nie skupiał się na nowych scenach fabularnych ani pełnym przeglądzie rozgrywki, twórcy odsłonili szczegół, który od razu przyciągnął uwagę fanów – powrót kultowego pojazdu Jamesa Bonda. W grze znajdzie się Aston Martin Valhalla, nowoczesny supersamochód, który pojawi się w trakcie misji protagonisty.

007 First Light

007 First Light – czym będzie wyróżniał się młody Bond?

007: First Light to filmowy thriller akcji, w którym poznamy początki kariery młodego agenta. Fabuła skupi się na pierwszych misjach pełnych infiltracji, pościgów i operacji wywiadowczych rozgrywających się na kilku kontynentach. Rozgrywka łączy skradanie, efektowne starcia, dynamiczne sekwencje akcji oraz elementy charakterystyczne dla gier przygodowych, co naturalnie przywodzi na myśl serię Uncharted.

W zaprezentowanym materiale szczególną uwagę zwróciła Valhalla – jeden z najnowszych modeli Aston Martina, który zostanie wykorzystany w trakcie misji przez samego Bonda. IO Interactive podkreśla, że pojazd ma odgrywać rolę nie tylko wizualną, lecz także gameplayową, pojawiając się w sekwencjach akcji.

GramTV przedstawia:

007 First Light powstaje jako pełnoprawne, niezależne IP IO Interactive i trafi na konsole obecnej generacji oraz komputery. Twórcy zapowiadają, że kolejne materiały ujawnią szczegóły misji oraz pełny zakres mechanik.

Tagi:

News
Xbox Partner Preview
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series S
Xbox Series X
zwiastun
007 First Light
007
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112