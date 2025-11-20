007 First Light z nowym zwiastunem. Bond zasiada za sterami Astona Martina

Podczas najnowszego Xbox Partner Preview pojawiły się kolejne fragmenty z 007 First Light, nad którym IO Interactive pracuje już od 2020 roku. Choć zaprezentowany materiał nie skupiał się na nowych scenach fabularnych ani pełnym przeglądzie rozgrywki, twórcy odsłonili szczegół, który od razu przyciągnął uwagę fanów – powrót kultowego pojazdu Jamesa Bonda. W grze znajdzie się Aston Martin Valhalla, nowoczesny supersamochód, który pojawi się w trakcie misji protagonisty.

007 First Light – czym b ędzie wyr ó żniał się młody Bond?

007: First Light to filmowy thriller akcji, w którym poznamy początki kariery młodego agenta. Fabuła skupi się na pierwszych misjach pełnych infiltracji, pościgów i operacji wywiadowczych rozgrywających się na kilku kontynentach. Rozgrywka łączy skradanie, efektowne starcia, dynamiczne sekwencje akcji oraz elementy charakterystyczne dla gier przygodowych, co naturalnie przywodzi na myśl serię Uncharted.