Zaloguj się lub Zarejestruj

Eminem w Hitmanie! Nowa misja Elusive Target zaskoczyła wszystkich

Mikołaj Berlik
2025/11/20 19:40
0
0

IO Interactive ogłosiło nową misję Elusive Target, w której do Agenta 47 dołącza legenda hip-hopu.

Hitman World of Assassination wzbogaci się o nietypową współpracę – Eminem trafi do najnowszej misji jako sojusznik Agenta 47. IO Interactive ujawniło specjalne wydarzenie Elusive Target, w którym raper wystąpi jako partner operacyjny, nawiązując do motywów ze swojego albumu „The Death of Slim Shady”. Misja rzuca graczy w sam środek surrealistycznego koszmaru inspirowanego alter ego artysty.

Hitman World of Assassination

Hitman World of Assassination – collab z Eminemem

Najnowsza misja przenosi graczy do ośrodka medycznego w Hokkaido, zmienionego w chaotyczne Popsomp Hills Asylum. To właśnie tam Slim Shady prowadzi psychodeliczne występy na żywo, a Agent 47 musi infiltrując kolejne lokacje przeniknąć przez halucynacyjny świat zrodzony z jego umysłu. IO Interactive przygotowało szereg odniesień do kariery Eminema, w tym zatruty „Spaghetti Sandwich” oraz niepokojącą interpretację „Houdini”, które pojawiają się w trakcie misji.

Eminem pełni rolę operacyjnego wsparcia – przekazuje briefing, komentuje sytuację i pomaga w analizie zachowań Shady’ego. Zadanie prowadzi przez szereg charakterystycznych miejscówek, od profesjonalnego studia nagrań po grotesyjną „Sesję Treningu Grupowego”, gdzie raper przejmuje kontrolę nad lekarzami.

GramTV przedstawia:

Razem z misją zadebiutuje zestaw Eminem vs. Slim Shady Pack, zawierający nowy strój oraz tematyczne przedmioty. Będzie dostępny od 1 do 31 grudnia w cenie 4.99 euro – około 21 zł.

Tagi:

News
IO Interactive
Agent 47
Xbox Partner Preview
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Eminem
zwiastun
Hitman: World of Assassination
Hitman World of Assassination
Hitman
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112