Eminem w Hitmanie! Nowa misja Elusive Target zaskoczyła wszystkich

Hitman World of Assassination wzbogaci się o nietypową współpracę – Eminem trafi do najnowszej misji jako sojusznik Agenta 47. IO Interactive ujawniło specjalne wydarzenie Elusive Target, w którym raper wystąpi jako partner operacyjny, nawiązując do motywów ze swojego albumu „The Death of Slim Shady”. Misja rzuca graczy w sam środek surrealistycznego koszmaru inspirowanego alter ego artysty.

Hitman World of Assassination – collab z Eminemem

Najnowsza misja przenosi graczy do ośrodka medycznego w Hokkaido, zmienionego w chaotyczne Popsomp Hills Asylum. To właśnie tam Slim Shady prowadzi psychodeliczne występy na żywo, a Agent 47 musi infiltrując kolejne lokacje przeniknąć przez halucynacyjny świat zrodzony z jego umysłu. IO Interactive przygotowało szereg odniesień do kariery Eminema, w tym zatruty „Spaghetti Sandwich” oraz niepokojącą interpretację „Houdini”, które pojawiają się w trakcie misji.