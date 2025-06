Bond w 007 First Light ma ratować świat. W porównaniu do Hitmana jest „bohaterem”

Jeśli Hitman to bezwzględny zabójca i zasadniczo czarny charakter gry, to Bond jest bohaterem. Oznacza to, że skupiamy się znacznie bardziej na jego drodze jako postaci i znacznie bardziej na ratowaniu świata.

Martin Emborg, dyrektor narracyjny i kinowy w IO Interactive, również odniósł się do fundamentalnych różnic między dwoma postaciami, szczególnie w kontekście ich podejścia do realizacji zadań. Według Emborg'a, gry z serii Hitman wymagają od graczy dużej cierpliwości i dokładnej analizy otoczenia, natomiast 007 First Light będzie charakteryzować się bardziej bezpośrednim i dynamicznym sposobem rozwiązywania problemów.

Do grania w Hitmana potrzeba dużo cierpliwości. Musisz siedzieć, obserwować patrol – on idzie tam, lubi wino, podsłuchujesz jakąś rozmowę. A Bond? On może po prostu wejść głównym wejściem. „Po prostu z nimi porozmawiam. A może od razu go uderzę”.

Przypomnijmy, że 007 First Light ma zadebiutować w 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ostatnio twórcy zapewniali, że produkcja o Bondzie to nie tylko „strzelanie, strzelanie i strzelanie”.