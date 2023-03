Zwolnienia, duża premiera, finanse i azjatyckie pieniądze - marzec w polskim gamedevie

Na łamach Gram.pl zawsze mogliście przeczytać wiele tekstów o polskiej branży gier wideo. Nigdy jednak nie tworzyliśmy formalnego, regularnego podsumowania tego co dzieje się na krajowym rynku. Do teraz. Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce pierwszy tego typu tekst. Co w nim znajdziecie? W Polsce dzieje się bardzo dużo, a więc podsumowanie podzieliłem na kilka segmentów. Na początku krótki wstęp, w którym dowiecie się o najważniejszych wydarzeniach. Później polecam skorzystać ze spisu treści na górze artykułu, z którego szybko przeniesiecie się do rozwinięcia najważniejszych kwestii.