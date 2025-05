Znajomi i sąsiedzi - recenzja serialu. Czy Apple drwi sobie ze swoich widzów?

Jon Hamm – aktor pierwszoligowy, a jednak nie aż tak rozpoznawalny. Mniej filmowy, bardziej serialowy. Fani małego ekranu znają to nazwisko doskonale – aktor był gwiazdą kultowego serialu Mad Men, opowiadającego o perypetiach pracowników pewnej agencji reklamowej w latach 50. To on wykreował Dona Drapera, jedną z ikon złotej ery telewizji.

Wtedy właśnie przypadł pierwszy okres świetności tego aktora. Jego wyrazista fizjonomia i nieprzeciętna aparycja łączyły go z rolami Batmana, a nawet Jamesa Bonda (mimo że jest Amerykaninem). Wbrew predyspozycjom, aktor nie zrobił jednak oszałamiającej kariery w Hollywood po siódmym sezonie Mad Men. Niedawno jednak został na nowo odkryty. Zaliczył kilka znaczących ról z rzędu. Wystąpił w głównej roli w piątym sezonie serialu Fargo, gościnnie pojawił się w serialu The Morning Show, a jego występ mocno korespondował z kreacją z Mad Men – również z racji tematyki serialu. Sięgnął po niego także serialowy Midas – Taylor Sheridan – obsadzając go w roli drugoplanowej w przebojowym serialu Landman.

Jon Hamm wraca w wielkim stylu?

Ci z was, którzy czuli jednak wciąż pewien niedosyt – zarówno za sprawą tej ostatniej kreacji (i jej ekranowego końca), jak i przez to, że aktor wciąż miał trudności w ponownym zdominowaniu ekranu, jak miało to miejsce w Mad Men – mogą poczuć się usatysfakcjonowani faktem, że na Apple TV+ jest już w całości dostępny serial Znajomi i sąsiedzi. O czym opowiada ta produkcja? W jaki sposób ciekawie wpisuje się ona w karierę aktora? I – co najważniejsze – na ile w ogóle jest wartościowa?

Byłbym ostrożny z określeniami typu „wielki powrót” czy „kolejna wielka rola”, bo to etykietki przypisywane często na wyrost. Owszem, Znajomi i sąsiedzi jest istotnym serialem i wysyła intrygujący sygnał już na wstępie, ponieważ – jak już wspomniałem – nieco zapomniany aktor ponownie dostaje okazję wejść w garnitur roli, która pasuje do niego jak ulał. Ale także, co może jeszcze istotniejsze, mamy tu do czynienia z twórczym konglomeratem motywów znanych z innych cenionych seriali, który przekazuje dość ciekawe przesłania. Choć nie zawsze twórcy trzymają w ryzach tę historię. Serial opowiada o pewnym magnacie finansowym, który znalazł się na życiowym zakręcie. Po rozwodzie traci pracę, ale chcąc utrzymać się na powierzchni, decyduje się na radykalne posunięcie – ma zamiar pod osłoną nocy okradać swoich znajomych i sąsiadów z bogactw, które posiadają.

Wszystko zaczyna się więc jak Mad Men, bo Hamm ponownie wyraźnie przywdziewa kostium Dona Drapera – jego wyraz twarzy, sposób bycia i styl. Serial trochę więc przypomina wersję Mad Men, ale kręconą we współczesnych realiach. Mija kilka scen pierwszego odcinka i okazuje się, że mamy do czynienia z kolejną wersją Californication – a to dlatego, że bohater nie stroni od przygodnego seksu, co zresztą staje się przyczyną jego problemów. Scen miłosnych jest zresztą w Znajomych i sąsiadach nad wyraz sporo, co ewidentnie dodaje produkcji pikanterii, choć nie da się oprzeć wrażeniu, że niejednokrotnie służą one jako dość tani sposób oddziaływania na widza. Tak jak jednak w kultowym Californication miały one swoje fabularne uzasadnienie i pasowały do stylu wypowiedzi, tak tutaj są niczym pestka w owocowym dżemie – niby naturalne, ale jednak trudne do przegryzienia.

Draper, Dexter i Californication

To nie jedyny aspekt, który wyróżnia Znajomych i sąsiadów i budzi konkretne skojarzenia. Kolejnym jest oczywiście profesja, z jaką z lubością zaczyna parać się bohater. Zarówno przyjęcie na siebie złodziejskiego fachu i tym samym przejście na ciemną stronę, prowadzenie podwójnego życia, jak i opowiadanie o tym z offu – to elementy, które jak żywo przywodzą na myśl inny klasyk – Dextera. Tam również mieliśmy bohatera, który nieco odstawał od społeczności, a czyniąc coś niemoralnego, uzasadniał to w sposób moralny – za sprawą swego kodeksu lub poczucia wewnętrznej misji. Dexter Morgan zabijał, by pozbyć się „śmieci”. Natomiast Andrew Cooper, bohater serialu Apple, okrada, by utrzeć nosa bogatym. Inne porównanie z górnej półki to rzecz jasna Braeking Bad.