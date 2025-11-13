Zaloguj się lub Zarejestruj

Co dalej z serialem Landman po odejściu Taylora Sheridana z Paramount? Jest komentarz twórców

Jakub Piwoński
2025/11/13 21:00
Fani nie mają powodu do obaw. Przynajmniej na razie.

Taylor Sheridan, jeden z najważniejszych twórców współczesnej telewizji, pożegna się z Paramount po wygaśnięciu kontraktu w 2028 roku. Odpowiedzialny za takie hity jak Yellowstone, Tulsa King, Burmistrz Kingstown czy Landman, reżyser i scenarzysta przeniesie swoje przyszłe projekty do NBCUniversal, z którym podpisał już pięcioletnią umowę obowiązującą od stycznia 2029 roku.

Landman
Landman

Co dalej z serialem Landman?

Co jednak stanie się z jego aktualnymi serialami, gdy odejdzie ze studia? Showrunner Landmana, Christian Wallace, wraz z członkami obsady – Mustafą Speaksem i Markiem Collie – uspokajają fanów. W rozmowie z portalem ScreenRant podkreślili, że na razie w produkcji nie zajdą żadne zmiany. Sheridan nadal będzie zaangażowany w projekt, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez trzy lata.

Cóż, to przede wszystkim wykracza poza moje kompetencje, ale w codziennym życiu i obecnej rzeczywistości wciąż mamy dużo wolnego czasu. Ten kontrakt nie wygasa w najbliższym czasie, więc będziemy robić dokładnie to, co do tej pory. Nic się nie zmieniło, więc to powinno martwić raczej kogoś z przyszłości.

Aktorzy przyznają, że liczą na to, iż Sheridan wciąż będzie miał wpływ na serial, nawet po formalnym rozstaniu z Paramount. “Z Taylorem zawsze będzie pewien poziom ekscytacji, nieprzewidywalności i intensywności, które fani znają i kochają” – dodał Mustafa Speaks.

GramTV przedstawia:

Twórcy podkreślili, że świat Landmana dopiero się rozwija – po dwóch sezonach serial ma jeszcze wiele historii do opowiedzenia, a pomysłów na kolejne wątki nie brakuje. Sheridan z kolei napisał scenariusz do wszystkich dziesięciu odcinków drugiego sezonu, co pokazuje, że jego wpływ na projekt wciąż pozostaje znaczący.

Na razie więc Landman pozostaje w dobrych rękach. Wallace, współtwórca serialu, zapewnia, że produkcja będzie kontynuowana w duchu wyznaczonym przez Sheridana, a ewentualne zmiany przyjdą dopiero po 2028 roku. Dla widzów oznacza to jedno – przynajmniej przez najbliższe sezony nie muszą obawiać się o przyszłość tego twardego, pełnego napięcia dramatu z serca Teksasu. Premiera drugiego sezony na SkyShowtime już 21 listopada.

Źródło:https://screenrant.com/landman-future-plans-without-taylor-sheridan-cast-showrunner-comments/

