Co dalej z serialem Landman po odejściu Taylora Sheridana z Paramount? Jest komentarz twórców

Taylor Sheridan, jeden z najważniejszych twórców współczesnej telewizji, pożegna się z Paramount po wygaśnięciu kontraktu w 2028 roku. Odpowiedzialny za takie hity jak Yellowstone, Tulsa King, Burmistrz Kingstown czy Landman, reżyser i scenarzysta przeniesie swoje przyszłe projekty do NBCUniversal, z którym podpisał już pięcioletnią umowę obowiązującą od stycznia 2029 roku.

Co dalej z serialem Landman?

Co jednak stanie się z jego aktualnymi serialami, gdy odejdzie ze studia? Showrunner Landmana, Christian Wallace, wraz z członkami obsady – Mustafą Speaksem i Markiem Collie – uspokajają fanów. W rozmowie z portalem ScreenRant podkreślili, że na razie w produkcji nie zajdą żadne zmiany. Sheridan nadal będzie zaangażowany w projekt, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez trzy lata.