Jon Hamm o napiętym grafiku i 10-leciu Mad Men: „To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem”

Jon Hamm, amerykański aktor, obecnie widziany w serialu Landman, był gościem noworocznego programu CNN Live With, gdzie skomentował swój intensywny rok pracy oraz odniósł się do przypadającej w 2025 roku 10. rocznicy zakończenia kultowego serialu Mad Men. Wypytywał go o to dociekliwy Andy Cohen.

Jon Hamm o napiętym grafiku

Podczas rozmowy Andy Cohen porównał Hamm do Nicole Kidman, znanej z podejmowania wielu projektów jednocześnie. Warto przypomnieć, że w minionym roku Hamm zagrał w takich produkcjach jak Landman, Bez lukru, The Morning Show, Mean Girls, Fargo, Grimsburg, czy Transformers One.