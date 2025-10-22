To będzie najważniejsza produkcja science fiction tej jesieni? Pełny zwiastun Pluribus od Apple TV

Platforma pokazała pełny zwiastun swojej nadchodzącej produkcji.

Apple TV zaprezentowało pierwszy zwiastun długo skrywanego projektu Vince’a Gilligana zatytułowanego Pluribus. Dziewięcioodcinkowy serial zadebiutuje 7 listopada z dwoma premierowymi epizodami. Kolejne będą pojawiać się w każdy piątek aż do 26 grudnia. Pluribus – nowy zwiastun serialu Apple TV Nowa produkcja od twórcy Breaking Bad i Better Call Saul przez długi czas pozostawała owiana tajemnicą. Wiadomo jedynie, że opowieść skupia się na najbardziej nieszczęśliwej osobie na świecie, której zadaniem jest uratować ludzkość przed… nadmiarem szczęścia.

Akcja serialu toczy się w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Carol Sturka, popularna autorka bestsellerów grana przez Rhea Seehorn, wyrusza w trasę promującą swoją książkę. Wkrótce jednak miasto zostaje opanowane przez tajemniczego wirusa. Zamiast wywoływać panikę i chaos, choroba sprawia, że wszyscy mieszkańcy stają się pogodnie nastawieni, empatyczni i niepodatni na zranienie. Jedyną osobą, która nie ulega tej osobliwej fali szczęścia, pozostaje Carol. Zwiastun nie zdradza, jakiego gatunku można się spodziewać po Pluribus. Apple TV zapowiada produkcję jako łączącą różne konwencje, co może oznaczać elementy komedii, science fiction, thrillera, fantasy, a nawet horroru.

W obsadzie oprócz Rhea Seehorn pojawią się Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor i Samba Schutte. Gilligan odpowiada nie tylko za stworzenie serialu, ale również za scenariusz i reżyserię. Wśród współscenarzystów znaleźli się Gordon Smith, Alison Tatlock, Vera Blasi, Jenn Carroll, Jonny Gomez i Ariel Levine. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Gilligan, Jeff Frost, Diane Mercer, Allyce Ozarski, Smith i Tatlock. Przypomnijmy, że premiera Pluribus została zaplanowana na 7 listopada tego roku.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.