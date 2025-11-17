Jeden z najbardziej oczekiwanych seriali science fiction z ekscytującą aktualizacją. Ta produkcja podtrzyma udany trend?

Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści o tym projekcie.

Apple TV nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o tworzenie ambitnych produkcji science fiction. Platforma, która przyciągnęła uwagę widzów takimi tytułami jak Rozdzielenie, Silos, Ciemne materie, For All Mankind, czy ostatnio Jedyną, przygotowuje kolejną adaptację ważnej powieści z tego gatunku. Mowa o Neuromancerze Williama Gibsona, jednym z najbardziej wpływowych dzieł w historii cyberpunka. Najnowsze doniesienia sugerują, że serial może okazać się wyjątkowo wierny książkowemu pierwowzorowi, co z pewnością ucieszy miłośników klasyka. Neuromancer – twórca książki bierze udział przy produkcji nowego serialu science fiction od Apple TV Główną rolę hakera Case’a zagra Callum Turner, znany między innymi z serii Fantastyczne zwierzęta. Aktor udzielił wywiadu portalowi ScreenRant, w którym ujawnił kulisy przygotowań do serialu i zdradził, że autor powieści aktywnie wspiera produkcję. Wyznał, że William Gibson bierze udział w pracach nad serialem, która to produkcja przedstawi jego wizję. Dodał, że nikt nie rozumie tej historii tak jak Gibson, dlatego jego spojrzenie jest kluczowe.

To niezwykle istotna wiadomość, gdyż ekranizacje powieści science fiction, jak również te z gatunku fantasy, bardzo często spotykają się z krytyką za zbyt swobodne podejście do oryginalnej historii. Jeśli Gibson uczestniczy w najważniejszych fazach produkcji, zwiększa to szanse na to, że Neuromancer zachowa kluczowe elementy świata, postaci i idei cyberpunku. Jeśli te zapowiedzi się potwierdzą, Apple może kontynuować trend, który już przyniósł serwisowi wiele pochwał. Twórca Silo, Hugh Howey, również udzielał wsparcia ekipie serialu, podkreślając, że zmiany w scenariuszu nie były przypadkowe, lecz służyły lepszemu przekładowi książki na język serialu. Podobną drogą poszły takie projekty jak Fundacja czy Pamiętniki Mordbota, gdzie twórcy seriali starają się rozwijać koncepcje znane z kart powieści, jednocześnie zachowując ducha oryginału. Jeszcze innym przykładem jest Ciemna materia, w którym autor książki Blake Crouch pełnił funkcję showrunnera. Warto przypomnieć, że w lipcu tego roku Apple wypuściło pierwszą, krótką zapowiedź Neuromancera. Przedstawiono na niej słynny bar Chatsubo.

Historia w serialu przedstawi losy wpływowego superhakera imieniem Case, który wraz ze swoją partnerką Molly, zarządczynią z lustrzanymi oczami, zostaje wciągnięty w sieć cyfrowego szpiegostwa i przestępczości o wysokiej stawce. Razem muszą dokonać napadu na korporacyjną dynastię, która skrywa straszliwe tajemnice. Za projekt odpowiadają Graham Roland i J.D. Dillard, którzy stworzą dziesięcioodcinkowy serial na podstawie Neuromancera dla Apple TV. Skyndance Television jest współproducentem wraz z Anonymous Content, a Dillard wyreżyseruje pilotażowy odcinek. W obsadzie znaleźli się: Callum Turner, Briana Middleton, Joseph Lee, Clémence Poésy oraz Mark Strong. Przypomnijmy, że data premiery serialu Neuromancer nie jest jeszcze znana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.