Wystarczyło kilka godzin z Roadcraft, aby dostrzec, że to cudowna, wirtualna piaskownica!

Już niedługo podczas Steam Next Fest będziecie mogli ograć demo Roadcraft, a w tym tekście znajdziecie przedsmak tego, co czeka na fanów symulacji i grzebania w piasku.

Od momentu, gdy mogłem po raz pierwszy zobaczyć Roadcraft w akcji minęło trochę czasu (właściwie to ponad pół roku od Gamescomu 2024) i nie ukrywam, że z każdym kolejnym tygodniem coraz bardziej odczuwałem chęć sprawdzenia tego, co tam Saber Interactive tworzyło za kulisami. Idea gry bowiem jest całkiem zacna nie tylko jako coś świeżego w formule, ale również jako pole eksperymentalne chociażby dla systemu destrukcji terenu w nowej wersji silnika. Projekt więc bardzo ambitny, wytarczający niejako zupełnie nową ściezkę rozwoju dla twórców oraz kolejnych projektów symulacyjnych po genialnie przyjętym (i zaskakująco nadal rozwijanym kolejnymi sezonami) Snowrunnerze.

I ten dzień wreszcie nadszedł, ponieważ miałem okazję nieco wcześniej sprawdzić wersję demonstracyjną Roadcraft, która pojawi się podczas Steam Next Fest i o ile miałem mały problem z jedną rzeczą, to zdecydowanie wiem jedno – jest na co czekać.

Na początku był chaos…

Jedną z rzeczy, które warto wiedzieć przed ogrywaniem wersji demonstracyjnej Roadcraft to fakt, że do wyboru są trzy misje o różnym poziomie skomplikowania i mimo tego, że pojawiają się elementy samouczka, to jednak czuć w tym wszystkim to, iż o wiele lepiej byłoby się uczyć grać od samego początku i stopniowo.

Okazuje się bowiem, że pierwsza misja, która zasadniczo ma być tą łatwiejszą może sprawić nieco więcej problemu niż druga lub trzecia. Wszystko zależy od ogarnięcia działania poszczególnych maszyn poza tradycyjnym scout carem znanym ze Snowrunnerów czy Mudrunnerów, a chociażby maszyną do cięcia drewna. Dlatego też jeśli nie wyjdzie wam okiełznanie jakiejś mechaniki, to warto zrestartować postępy na mapie lub zacząć od czegoś innego. Mimo wszystko jednak każda z nich jest w zasięgu każdego, a sposobów na ich wykonanie również jest sporo. Nie trzeba przecież iść jedyną, słuszną linią partii… prawda?

Roadcraft to nie tylko budowanie dróg

Jak już słowo wstępne mamy za sobą, to teraz kilka słów o tym co z czym się je w Roadcraft. Najważniejsza informacja jest taka – o ile gra sugeruje głównie tematykę symulatora pracownika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tak całość zdecydowanie o wiele więcej różnych zadań do wykonania w ramach niwelowania szkód wywołanych przez przeróżne żywioły. Co więcej, te żywioły dają sobie nadal o sobie znać w postaci czy to potężnych opadów deszczu czy burzy piaskowej. Czy wpływają one znacząco na niszczenie terenu? Tego nie zauważyłem, choć dość hardkorowym (i przyjemnym) byłoby to, że na rozjeżdżonym przez koparki terenie po opadach teren byłby jeszcze trudniejszy do działania.

To, co jednak napisałem wyżej zostawiamy w sferze marzeń, bo czego by nie mówić, to ten nowy model układania się terenu oraz wpływania na jego możliwości sprawia, iż przejazdy różnymi typami maszyn potrafią być nie lada wyzwaniem. Z jakiegoś powodu wprowadzono bowiem tutaj m.in. pojazdy transportujące ciężki sprzęt, ponieważ nie ma opcji, abyśmy walcem przejechali bez problemów fragment trasy, na której nie ma asfaltu. Podobnie łatwo się zapomnieć, ściągnąć za nisko łychę spycharki… i zerwać kilka metrów asfaltu.

Innymi słowy o ile w przypadku Snowrunnera, Mudrunnera czy Expeditions mieliśmy kilka typów maszyn zasadniczo do tej samej formy zabawy, tak w przypadku Roadcrafta ta różnorodność jest większa, a w połączeniu z odnawianiem maszyn, budowania szlaków z danymi surowcami robi z tego bardziej grę symulacyjną z wieloma różnymi elementami ekonomicznymi, co zapewne fanom dodatkowego zarządzania powinno się spodobać.

I właśnie z tego powodu również widzę tutaj doskonały podkład pod zabawę w kooperacji, ponieważ zapowiedziany wcześniej crossplay z maksymalnie czterema graczami sprawia, że ta cała różnorodność w maszynach oraz zadaniach może dać większe pole do popisu zgranym zespołom niż w poprzednich grach Sabera. O wiele łatwiej bowiem jest sobie wyobrazić dwóch znajomych tworzących drogę, innego transportującego sprzęt na inny koniec mapy, a czwartego tworzącego ścieżki dla konwojów z zasobami. Dla każdego coś miłego.

Graficznie już teraz wygląda to naprawdę dobrze!

Co prawda do premiery pełnej wersji gry jeszcze sporo czasu, a optymalizacja będzie z czasem może jeszcze lepsza, ale już teraz można powiedzieć jedno – Roadcraft prezentuje się świetnie!