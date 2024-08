Gamescom 2024 - Roadcraft, czyli eksperymentów Saber Interactive ciąg dalszy!

Okazuje się, że zupełnie znikąd twórcy Mudrunnera czy Snowrunnera wyciągają znikąd Jokera w postaci… budowy dróg. Nadal co prawda będzie dużo zabawy w terenie różnymi pojazdami, ale dochodzi również warstwa ekonomiczna oraz wylewanie gorącego asfaltu przygotowane przez nas wcześniej podłoże. Ma temu również pomóc nowy silnik, na którym ma hulać cała produkcja. I o ile nazwa jest do bólu generyczna (bo powiedzmy sobie wprost – wszelkie “crafty”, “borne’y” i “soulsy” już można już zliczyć w dziesiątkach), tak gra sama w sobie to niesamowicie ciekawe połączenie dobrze znanych klimatów z kilkoma nowymi elementami, które mogą spodobać się fanom ciężkiego sprzętu drogowego.

Na Gamescomie miałem okazję nie tylko zobaczyć nową grę od Saber Interactive w akcji, ale również spędzić chwilę sam na sam z testowym buildem i zaskoczenia nie ma – ten temat wciąga tak, jak zawsze w przypadku „runnerów” bywało.

Brzmi ekscytująco? Powiem szczerze, że dziwnie tak…

Nie od razu autostrady budowano!

Saber Interactive z jednej strony nie kryje, że zupełnie nowe IP opierające się na bardzo podobnych zasadach to również świetny sposób na to, aby poeksperymentować z nowym silnikiem wprowadzającym nie tylko nowe efekty pogodowe czy symulację jazdy pojazdami. Wraz z nadejściem Roadcraft twórcy wprowadzają również możliwość niszczenia różnych terenów po to, aby łatwiej było zbudować drogi docelowe do różnych celów.

Cały główny trzon rozgrywki opiera się bowiem na tym, iż główny bohater prowadzi firmę specjalizującą się w naprawianiu szkód po przeróżnych klęskach żywiołowych (czyli właściwie nic, czego już wcześniej nie robiliśmy) – od powodzi po trzęsienia ziemi, huragany i cyklony. Jednym z głównych elementów wykonywanej przez nas pracy jest budowanie dróg, ale również wywożenie gruzu, budowa mostów od zera czy też np. sprzątania kontenerów w porcie po nawałnicy. W tym pomogą nam dobrze znane maszyny z poprzednich „runnerów”, ale również zupełnie nowe zabawki na czele z dźwigami, koparkami, buldożerami, które trzeba będzie dobierać odpowiednio w zależności od poziomu trudności czy też masy przedmiotów do transportu. Każdy z nich będzie możliwość dostosowywania różnych elementów np. kąt nachylenia, pod którym wysypujemy piasek lub też odpowiednią odległość, z której możemy łapać chociażby betonowe bloki do budowania mostów.

Tutaj również wchodzi w grę mocno aspekt ekonomiczny, ponieważ o ile w Expeditions w jakimś stopniu mieliśmy tego przedsmak w postaci rozwijania baz wypadowych oraz wynajmowania odpowiednich specjalistów, tak w Roadcraft jest to pociągnięte o wiele dalej ze względu na konieczność budowania dróg tranzytowych tak, aby wynajęte przez nas ciężarówki oraz pickupy prowadzone przez AI mogły spokojnie przewozić potrzebne do odbudowy materiały do naszej głównej bazy. Dlatego też często będziemy w Roadcraft zmuszeni wypatrywać idealnych miejsc na budowanie dróg – począwszy od wstępnego wyrównywania terenu poprzez wysypywanie odpowiedniej ilości piasku, wylanie asfaltu oraz później jego utwardzenie. Oczywiście nie wyklucza to zupełnie robienia wszystkiego „po łebkach”, bowiem może się zdarzyć, iż nie będziemy mieli odpowiedniej ilości surowca do wybudowania całej drogi… ale to również może oznaczać, że samochody będą tę drogę w jakiś sposób niszczyły i będą podatne na wszelkie dodatkowe czynniki zewnętrzne (patrz: dziury).