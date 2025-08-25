W pickupie z twórcami Palworld – przytulna podróż z tajemnicą w tle

O sile krajowego gamedevu świadczą nie tylko sukcesy największych firm jak CD Projekt, Techland czy Bloober Team, ale też małych indyków. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy sporo hitów sceny niezależnej, jak Against the Storm, Darkwood, Superhot, Carrion czy ostatnio Manor Lords. Kolejnych na pewno doszukujemy się w grach jak Holstin czy Mouse: P.I. For Hire. W tym doborowym towarzystwie powinna znaleźć się jeszcze jedna produkcja – urocza historia z ciężarówką w roli głównej pod tytułem Truckful. Odważnie napiszę, że to jeden z najmocniejszych kandydatów na nową, polską indie perełkę. Mocne słowa, które poniższa historia powinna jednak uzasadnić. A wszystko zaczęło się w roku, który w historii polskiej branży pełni szczególną rolę.

2015 rok jest jednym z najważniejszych w historii krajowego gamedevu, głównie ze względu na przełomowe premiery Wiedźmina 3 oraz Dying Light. To właśnie wtedy powstało studio MythicOwl. Na tym jednak koniec związków z polskimi blockbusterami. Zespół początkowo zajmował się obszarem gier i aplikacji mobilnych. Po serii mniejszych projektów przyszedł przełom w postaci logicznego Hexologic. Gra zachwyciła nie tylko uroczą oprawą wizualną, ale też bardzo przyjemną rozgrywką, która zmusza gracza do myślenia, ale też nie wyciskała z niego ostatnich soków. Po premierze posypały się nagrody, między innymi dla najlepszej polskiej gry mobilnej na Digital Dragons. Hexologic pojawił się też na PC i konsolach, dzięki czemu łącznie znalazł ponad 200 tysięcy nabywców. Jeśli dodamy do tego platformy takie jak Itch.io, Kongregate czy bundle, baza graczy Hexologic przebiła barierę miliona osób.

Specjaliści od łamigłówek kontra rynkowe realia

Liczby wyglądają imponująco, ale to nadal było za mało, aby zbudować stabilne fundamenty studia niezależnego. Tym bardziej, że rynek ciągle się zmieniał, a jak przyznaje sam deweloper, tile-based puzzlery traciły na popularności. Po premierze ostatniej gry, czyli wydanego w kwietniu zeszłego roku Planetiles, konieczne były zmiany. Zamiast kolejnej produkcji logicznej trzeba było zrobić coś innego, co lepiej odpowie na potrzeby współczesnego rynku. Zespół MythicOwl przygotował więc kilka prototypów i testował który sprawdza się najlepiej. Z informacji ze studia wiem, że wystarczyła krótka przejażdżka załadowanym paczkami czerwonym pickupem, aby poczuć, że w tym jest coś wyjątkowego. Późniejszy research potwierdził, że w tym pomyśle jest potencjał nie tylko na coś, w co gracze chętnie zagrają, ale też wydadzą na to swoje pieniądze. W taki sposób w swoją podróż wyruszył Truckful.

Osobiście zaliczam się do grona tych osób, które w Truckful zakochały się od pierwszego wejrzenia. W jakimś stopniu to efekt oprawy wizualnej. Studio MythicOwl zawsze potrafiło robić rzeczy ładne i cieszące oko. To wspiera relaksujący charakter dotychczasowych produkcji dewelopera. Ich nowe dziecko również idzie w tę stronę, chociaż na pewno wiele rzeczy zrobi na wyższym poziomie rozbudowania. Z jednej strony będzie mieć historię, z drugiej gameplay, który również ma pokazać potencjał. Jak Truckful ma połączyć te dwie rzeczy opisał mi Michał Kamiński, Publishing & Marketing Manager w studiu MythicOwl, z którym miałem możliwość rozmawiać o wszystkich opisanych w tekście tematach.