Szef wydawnictwa Palworld zachwycony indykami. „Nie dotykam gier AAA”

Firma Pocketpair, znana dzięki swojej grze Palworld, aktywnie rozszerza działalność wydawniczą, skupiając się na mniejszych projektach niezależnych. Wśród tytułów, które studio ma zamiar opublikować, znajdują się między innymi pikselowa gra o łowieniu ryb Normal Fishing oraz Never Grave. John Buckley, menadżer działu wydawniczego Pocketpair, przyznał otwarcie, że to właśnie gry niezależne stanowią jego największą pasję.
Gry niezależne okiem menadżera działu wydawniczego Pocketpair
W wywiadzie udzielonym 4gamer (via Gamesradar+), Buckley wyraził swoje przemyślenia na temat wyraźnych różnic między grami indie a produkcjami oznaczonymi jako AAA. Stwierdził on, że gry niezależne wyróżniają się obfitością interesujących mechanik i zróżnicowanymi stylami rozgrywki. Jednocześnie uważa, że tytuły AAA kładą nacisk głównie na jakość graficzną i wierność wizualną.
Gry indie mają mnóstwo ciekawych mechanik i zupełnie różnych stylów rozgrywki… Uważam, że w grach AAA dominuje przede wszystkim jakość grafiki i jej wierność – i to jest w porządku. Ale osobiście nie interesują mnie ich mechaniki. Z kolei najnowsze gry niezależne są niesamowicie unikatowe i często oferują systemy, których nie znajdziesz w innych produkcjach. Gram w wiele różnych gier niezależnych, nawet tych mniejszych, ale tak naprawdę nie dotykam gier AAA.
Wspomniane na początku Normal Fishing to inspirowana retro handheldami przygoda w klimacie horroru. Never Grave: The Witch and The Curse to zaś połączenie metroidvanii i roguelite, za które odpowiada Frontside 180.
Jeśli zaś chodzi o Palworld, niedawno produkcja trafiła na urządzenia mobilne. Przypominamy, że Palworld zadebiutował 19 stycznia 2024 roku w ramach wczesnego dostępu. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Od 25 września 2024 roku grą mogą cieszyć się również posiadacze PlayStation 5.
