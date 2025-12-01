Szef wydawnictwa Palworld zachwycony indykami. „Nie dotykam gier AAA”

Firma Pocketpair, znana dzięki swojej grze Palworld, aktywnie rozszerza działalność wydawniczą, skupiając się na mniejszych projektach niezależnych. Wśród tytułów, które studio ma zamiar opublikować, znajdują się między innymi pikselowa gra o łowieniu ryb Normal Fishing oraz Never Grave. John Buckley, menadżer działu wydawniczego Pocketpair, przyznał otwarcie, że to właśnie gry niezależne stanowią jego największą pasję.

Gry niezależne okiem menadżera działu wydawniczego Pocketpair

W wywiadzie udzielonym 4gamer (via Gamesradar+), Buckley wyraził swoje przemyślenia na temat wyraźnych różnic między grami indie a produkcjami oznaczonymi jako AAA. Stwierdził on, że gry niezależne wyróżniają się obfitością interesujących mechanik i zróżnicowanymi stylami rozgrywki. Jednocześnie uważa, że tytuły AAA kładą nacisk głównie na jakość graficzną i wierność wizualną.