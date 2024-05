Tak, chcecie wrócić do Multiversus - sprawdzamy co nowego przed premierą!

Multiversus przygotowuje się do swojej wielkiej premiery 28. maja, a my mieliśmy okazję sprawdzić czy ten tytuł nadal wciąga bez wyjątku!

Po dłuższym czasie ciszy ze strony twórców Multiversus powoli zbliżamy się do pełnoprawnego startu gry 28 maja. Nie ukrywam, że ze względu na duże natężenie gier w jakiś sposób brawler ze stajni Warner Bros. zniknął mi z radaru poza faktem, iż wiele z elementów z nim związanych było niesamowicie podobnych do Super Smash Bros..

Wraz z premierą Multiversus do gry trafi tryb PvE o nazwie Szczeliny, w którym to obok standardowych potyczek z bohaterami uniwersum Warner Bros. pojawią się przeróżne wyzwania w stylu zabawy formułą, jak również modyfikatory związane ze starciami. Z jednej strony pojawi się możliwość rozgrywania Szczelin solo lub w kooperacji, z drugiej możliwość zdobywania nagród od dodatków dla bohaterów poprzez klejnoty, które wzmocnią statystyki ulubieńców.

Do tego należy dorzucić ewentualne specjalne skórki, przepustkę sezonową, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że jeśli podobny system się sprawdził w innych grach, to jest również duża szansa, że sprawdzi się on również i w Multiversus. Tym bardziej, że jednak wiele osób pójdzie w kierunku konkretnych „mainów” oraz mety w danym sezonie, a resztę bohaterów będzie dobierać albo dla rozrywki, albo do kolekcji/aby pasowało w starciach 2v2 czy każdy na każdego.

W grze łącznie pojawi się 27 bohaterów podzielonych na pięć klas postaci – Assassin, B ruiser, Mage, Support i Tank , z czego każdy z nich będzie inaczej pasował do konkretnych kombinacji w trakcie walki. Sam system zdobywania bohaterów ma działać w sposób bardzo podobny do tego, który można było zobaczyć chociażby w grze Heroes of the Storm od Blizzarda: bohaterów w rosterze odblokowujemy za walutę zdobywaną w grze lub walutę specjalną, a jeśli będziemy chcieli niektórych sprawdzić przed zakupem to możemy liczyć na pojawienie się ich w cotygodniowej rotacji.

Dlaczego jednak o tym wspominam? Głównie dlatego, że chyba najbardziej zaskoczyła mnie w tej grze obecność Jasona Voorheesa z marki „Piątek 13-tego”. Nowy bohater w rosterze (obok ogłoszonego wcześniej Jokera oraz Agenta Smitha) będzie mocno tankującym elementem drużyny czego by nie mówić to widok kreskówkowego bohatera horroru dodaje całości odrobiny humoru. Nie mniej jednak dobrze widzieć, że w kwestii wykorzystywania bohaterów w ramach marek Warnera tak naprawdę Player First Games nie ogranicza wyobraźnia.

Ostatni akapit wstępu jest trochę żartem, ponieważ nie ukrywam – po raz pierwszy gra poniekąd dała mi do zrozumienia, że chyba jestem… za stary. Multiversus bowiem zapytało się mnie ile mam lat i mojego przedziału wieku nawet nie uwzględniono na rozpisce. Cóż, może to właśnie jest to słynne, poniekąd memiczne, wypominanie gdy jest się po trzydziestce.

Czy jest to natomiast rzecz, która byłaby w stanie zainteresować mnie do regularnego grania sezon w sezon? Jest spora szansa, że tak zważywszy na fakt, iż zdecydowanie Multiversus w tej formie sprawdziłby się albo jako luźny brawler kanapowy na czterech graczy… albo takie miłe dla oka „pykadło” w drodze do pracy na Steam Decku. Wtedy Szczeliny jako krótka forma zabawy pasuje wręcz idealnie, ale również taka forma, którą można zainteresować młodszych graczy głównie ze względu na dobrze znane z ekranu telewizyjnego postacie.

Niekoniecznie Jasona, ale wiecie o co chodzi, prawda?

Czy warto dać Multiversus szansę?

Odpowiedź jest prosta – jak najbardziej. Zakładam, że wielu graczy z czasów bety nie może się doczekać premiery nowej wersji Multiversus, więc tych przekonywać do formuły zabawy raczej nie trzeba. Z kolei nowi gracze spokojnie mogą wskakiwać do wagonika, bo jednak nie bez powodu ten tytuł dostał w 2022 roku nagrodę najlepszej bijatyki.

I dlatego też cieszę się, że mogłem wreszcie przysiąść się do Multiversus na spokojnie, bo tak jak w swoim czasie dużo czasu spędzałem grając w Smasha, tak teraz gra Player First Games daje bardzo podobne odczucia tytułu w stylu „easy to learn, hard to master”. Zdaję sobie bowiem sprawę, że przekrojowo Multiversus trafi do zdecydowanie szerszego grona graczy o różnym poziomie wtajemniczenia, a jedyne co pozostanie niewiadomą to pomysły twórców na przyciągnięcie uwagi graczy na nieco dłużej niż niezobowiązujące sesje.

Z jednej strony pod względem rozgrywki bowiem całość jest niesamowicie prosta do zrozumienia, niesamowicie grywalna i odświeżająca w stosunku do innych bijatyk na rynku skupiających się głównie na obijaniu się nawzajem. Areny są różnorodne w kwestii nie tylko miejscówek z uniwersum Warnera, ale również wykreowanych zasad rządzącymi nimi, to koniec końców z dodatkowymi modyfikatorami twórców ogranicza tylko wyobraźnia.

Z drugiej strony jednak jako, iż jest to gra Free 2 Play pojawia się cała masa różnych niewiadomych od planów na przyszłość po koszt przedmiotów w sklepiku (skórki, przepustki sezonowe, inne dodatki). Myślę jednak, e jeśli system rotacji bohaterów oraz możliwość zakupu ich za walutę zdobywaną w grze będzie dobrze zbalansowany, to jest spora szansa, iż wielu graczy zachęci do wykonywania wyzwań, zadań dziennych czy tygodniowych.

Dlatego też jeśli będziecie mieli chwilę, to myślę że warto dać Multiversus szansę po premierze. Bez względu na wiek, poziom wtajemniczenia w świecie bijatyk czy też wolny czas. Ewentualnie jest spora ewentualność, że wasze dzieci będą chłonąć ten barwny świat z pełną mocą. Czasami właśnie takich gier na rynku potrzeba, aby wszyscy mogliby się dobrze bawić.

Multiversus pojawi się już 28. maja 2024 roku na PlayStation 4 i PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, a także PC na platformie Steam oraz Epic Games Store.