Suicide Squad Isekai z datą premiery. Serial trafi do widzów szybciej niż się spodziewaliśmy

Wspólne dzieło Warner Bros. Japan i WIT Studio jest dość zaskakującym projektem, ale pomysł stworzenia serii anime opartej na Legionie Samobójców od DC Comics został dość ciepło przyjęty przez fanów.

Jak wyjaśniało kiedyś DC, isekai to słowo oznaczające „inny świat ”. Isekai oznacza też popularny gatunek w anime, który w ostatnich latach często przewija się w serialach. Skupia się on na bohaterze - zazwyczaj jest to normalna, zwyczajna osoba - która zostaje przeniesiona do świata fantasy pełnego magii i potworów. I tak właśnie będzie tym razem, ponieważ Harley i Joker wylądują w fantastycznym świecie wypełnionym potworami, z którymi będą musieli się zmierzyć. Wyraźnie widać, że nie jest to klasyczne podejście do Legionu i otrzymamy szaloną adaptację.