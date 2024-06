Destiny 2: Ostateczny Kształt - recenzja dodatku, który przywraca wiarę w Bungie

Nie ma co tutaj się rozpisywać – dodatek Ostateczny Kształt do Destiny 2 to godne zwieńczenie pewnego etapu oraz dobry sposób na rozpoczęcie zupełnie nowej opowieści w tym uniwersum.

W tym miesiącu mija 10 lat od premiery pierwszej części Destiny. Jeszcze wtedy, gdy Bungie było pod egidą Activision Blizzard po niedawnym rozbracie z serią Halo pod . Wielu mówiło, iż właśnie w tym momencie „Bungie się skończyło”, a saga o walce Światła z Mrokiem to tak naprawdę nieco inaczej ubrana seria gier o Master Chiefie. Z drugiej strony można śmiało powiedzieć, że to właśnie Destiny przecierało szlak jako gra usługa w przypadku gier z półki AAA – tu również wielu graczy było na nie, ponieważ konieczność stałego połączenia z internetem po to, aby zagrać w fabularną część gry tych dziesięć lat temu była nadal nie do pomyślenia.

Zresztą, sama gra nie miała łatwo na starcie i dopiero dodatek The Taken King sprawił, że gracze powiedzieli „jest dobrze!”. W międzyczasie również pojawiały się różne formy „Destiny Killerów”, ale wielu z nich odpadało w przedbiegach… co mogło przypominać również sytuację z World of Warcraft lata temu. Dziś po tych 10 latach otrzymaliśmy dodatek wieńczący pewną erę w tym uniwersum. Biorąc pod uwagę fakt, iż wszelkie dodatki do Destiny układały się w pewną sinusoidę (o której wielokrotnie wspominałem w recenzjach poprzednmich dodatków) to wypadałoby tak, że po dość średnim Lightfall kolejny dodatek musi być świetny.

I powiem zupełnie szczerze – tak właśnie jest. The Final Shape nie tylko niesamowicie dobrze zamyka pewien rozdział w świecie Destiny pod względem fabularnym, ale również przygotowuje grę na dalsze przygody w przyszłości. To ten dodatek, który przywraca pewną wiarę w Bungie i sprawia, że warto dać czasami twórcom trochę więcej czasu, aby mogli dopiąć wiele elementów w odpowiedni sposób.

Ostateczny Kształt Przeznaczenia

Bungie od początku przygody z The Final Shape wspominało o tym, że dodatek pod względem fabularnym będzie stworzony bardziej linearnie bez konieczności przeskakiwania po wielu różnych miejscach czy też podbijania światła. Inną sprawą jest fakt, iż biorąc pod uwagę przygotowanie gry na późniejsze wydarzenia warto było ograć fabułę szybko i czekać na pierwsze ukończenie raidu The Salvation Edge, który to odblokowuje właściwie zakończenie fabuły.

Zacznijmy od pierwszej części fabuły dodatku, ponieważ całość można podsumować bardzo prostym wyjaśnieniem – podróż, w trakcie której poznajemy czym tak naprawdę jest tytułowe przeznaczenie nie tylko w rozumieniu bohatera prowadzonego przez gracza, ale również wszystkich pozostałych bohaterów z Travellerem na czele.

Idąc bowiem krok po kroku od twardego lądowania w Pale Heart oraz poznawania czym tak naprawdę jest to miejsce, po wszelkie rozterki i bolączki Strażników przypominające to, co działo się na początku Destiny 2 w momencie utraty światła. Można byłoby powiedzieć, że każda misja w ramach dodatku The Final Shape to sprawdzian siły woli, więzi między bohaterami oraz sojuszy, które przez te wszystkie lata zostały wypracowane w imię walki o przyszłość wszechświata. Ktoś mógłby powiedzieć, że już ten motyw był grany chociażby w „Avengersach”… ale z drugiej strony czasami najlepsze są te melodie, które już dobrze znamy. Tym bardziej, że podlanie tego wszystkiego sporą dawką opowieści z tego uniwersum zachęca do dalszego odkrywania tajemnic – przecież wielu odpowiedzi nadal nie uzyskaliśmy, a wraz z Epizodami jest szansa, że pojawi się ich jeszcze więcej.

Co również ciekawe tym razem Bungie postawiło również na to, aby rozgrywka w fazie fabularnej wykorzystywała pewne mechaniki znane z raidów. Z tego faktu najbardziej ucieszą się ekipy złożone z trzech graczy, ponieważ o ile solo można je bez problemów rozkminiać, tak o wiele więcej frajdy daje ogrywanie tej zawartości wspólnie. Nie mówiąc już o trybie legendarnym z nagrodami na wyższym poziomie światła.

Przechodząc do samego raidu to trzeba przyznać – jest to rzeczywiście najtrudniejszy i najbardziej wymagający raid głównie ze względu na precyzyjną komunikację oraz zrozumienie mechanik na dystansie. Niesamowitym było bowiem obserwowanie tradycyjnego wyścigu o miano pierwszych, którzy ukończą The Salvation Edge i biorąc pod uwagę wszystkie elementy pod względem klimatu oraz poziomu nie odbiega on od The Last Wish czy The King’s Fall. Jest to bowiem ostateczne wyzwanie dla drużyn, które potrafią zgrać się perfekcyjnie nawet, jeśli pojawi się cała masa przeróżnych poradników.

Nie dziwi więc fakt, że dla niektórych niesprawiedliwym byłoby to, aby tylko najlepiej ogarnięte zespoły mogły zobaczyć zakończenie The Final Shape, prawda? Bungie w świetny sposób sprawiło, iż zasadniczo każdy może wziąć udział w zakończeniu historii tworząc pierwszą w historii aktywność dla dwunastu graczy, w której to odbywa się ostateczne starcie sił Koalicji z siłami The Witness. Oczywiście jest to jeden wielki chaos przeplatany wtrąceniami poszczególnych dowódców, ale ten mały posmak raidowych mechanik połączony z rozmachem sprawia, że po wszystkim pozostaje cudowne poczucie spełnienia.

Również należy wspomnieć o potężnym ładunku emocjonalnym, który pojawia się z każdą kolejną sceną The Final Shape bez względu czy są to wątki główne, związane z zadaniami na egzotyczne uzbrojenie czy wielki finał. Trudno jest bowiem chwilami przewidzieć jak potoczą się losy pewnych bohaterów, a niektóre rozwiązania mogą zaskoczyć nawet najbardziej zaprawionych w boju weteranów. Samo zakończenie można nazwać świetnym domknięciem sagi Światła i Mroku, a późniejsze epizody można nazwać tak naprawdę czymś w rodzaju epilogu oraz próbą domknięcia kilku wątków po wydarzeniach z The Final Shape. Niedawno również Bungie zapowiedziało projekt o nazwie Frontier, który ma się pojawić wraz z kolejnym rokiem wsparcia Destiny 2, ale o tym czy będzie to pełnoprawny dodatek czy duża aktualizacja dowiemy się zapewne wkrótce. Trudno również nie pochwalić wszystkich aktorów, którzy przez lata wcielali się w bohaterów tego uniwersum. Keith David w roli Kapitana Zavali wypadł naprawdę dobrze, ale tutaj ciekawostka – na wieży nadal usłyszymy Lance’a Reddicka i o ile zapewne niektórzy rozpatrywaliby to w formie przeoczenia, tak myślę, że jest to niesamowity sposób na to, aby w ten sposób nadal móc uhonorować aktora w tym świecie.

Koniec końców od strony fabularnej w przypadku The Final Shape mam do zarzucenia tylko jedno - o ile monity o tym, że lepiej jest ukończyć fabułę dodatku przed pójściem do innych aktywności są dobrym rozwiązaniem… tak jednak pojawiały się również ekrany związane z tym co ma miejsce po fabule. Co prawda nie są one aż tak spoilerowe niż mogłoby się wydawać, ale mimo wszystko dla niektórych mogłyby odsłonić pewne wydarzenia przedwcześnie. Ewentualnie poziom trudności ostatniej misji z pierwszej fazy fabuły mógł by być delikatnie niższy na „normalu”, głównie dla graczy przechodzących grę solo bez większego przygotowania.

Grind tak jakby przyjemniejszy się stał?

Najważniejszą informacja dla tych, którzy nie są wielkimi fanami grindu w Destiny jest fakt, że aktualnie najwyższy możliwy poziom światła jest domyślnie „współdzielony” między postaciami przypisanymi do konta. Oznacza to, że przykładowo przechodząc grę Warlockiem i mając 1950 punktów mocy, to rozpoczynając zabawę Hunterem będziemy zdobywać sprzęt właśnie bliższy temu wynikowi, a nie startowemu 1900 punktów mocy. Jest to o tyle przydatne, że zamiast bezmyślnie robić podwójną czy potrójną robotę zwyczajnie wbijamy na konto i podbijamy moc przedmiotów z ulubionego setu na innej postaci.

Z drugiej strony natomiast pojawia się system Pathfinder, który zastępuje w przypadku tygodniowych rytuałów dobrze znane bounties i… na początku nie byłem przekonany do tego systemu ani trochę. Mogę zrzucić na karb wieloletnich przyzwyczajeń do zbierania misji od Zavali, Shaxxa czy Driftera, ale im więcej grałem tym mocniej zauważałem profity związane z tym systemem i nie są one w żadnym stopniu związane ze sprzętem z engramu na końcu. Otóż system Pathfinder również oferuje całkiem sporo doświadczenia do przepustki sezonowej (o tej porozmawiamy za chwilę) i zasadniczo gra nie każe zaliczać zadań z każdego poziomu po kolei np. musimy najpierw zabić 50 postaci z pierwszego poziomu Pathfindera, potem pójść na Crucible i załatwić kilku przeciwników granatami. Tutaj system o tyle pomaga, że właściwie grając w aktywności związane z tygodniowymi rytuałami może być tak, że pewne kolejne etapy wykonamy szybciej i wtedy o wiele łatwiej będzie znaleźć te zadania, które połączą kropki w stronę engramu.

Dodatkowo również te zadania, które nie połączą się w całość również są zaliczane i można odebrać z nich dodatkowe doświadczenie. A później klikamy reset i od początku… chyba, że weźmiemy się również za osobnego Pathfindera w ramach lokacji Pale Heart. Tam również jest trochę rzeczy do zrobienia począwszy od wydarzeń w lokacji poprzez kończenie Lost Sectorów w innych miejscówkach.

Oczywiście nie oznacza to, że Bounty jako takie znika z gry całkowicie. Nadal część bohaterów je posiada np. nasz Ghost w Pale Heart czy Banshee-44 na Towerze. Dodatkowo niektórzy vendorzy odzyskali możliwość zbierania reputacji np. Cryptarch identyfikujący engramy czy Xur, który w każdy weekend przynosi dodatkowe przedmioty (nie, nie mówimy o tym w Eternity). Również mimo wszystko dobrym wyborem było postawienie na Glimmer jako główną walutę w grze pomijając dobrze znane graczom Legendary Shardy. W ten sposób zrozumienie tego ile czego potrzebujemy do wykonania danej czynności jest zdecydowanie prostsze, a i frustracja wynikająca z dotarcia do limitów na koncie w kwestii Glimmeru jakoś taka mniejsza jest.