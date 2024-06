Gears of War: E-Day z premierą w 2025 roku? Microsoft może szykować niespodziankę

Jeden z branżowych dziennikarzy wspomina o potencjalnym terminie premiery nowej odsłony serii Gears of War.

Jedną z największych niespodzianek na Xbox Games Showcase 2024 była zapowiedź Gears of War: E-Day. W trakcie prezentacji mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun, ale Microsoft niestety nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji. Z pomocą przychodzi jednak jeden z branżowych dziennikarzy i insiderów, który wspomniał o potencjalnym terminie debiutu nowej odsłony serii Gears of War.

Gears of War: E-Day zadebiutuję w 2025 roku?

O terminie premiery Gears of War: E-Day wspomniał Tom Warren z redakcji The Verge. Dziennikarz kilka miesięcy temu miał usłyszeć od swoich źródeł, że debiut nowej odsłony serii Geaes of War planowany jest na 2025 roku. Według insidera wspomniana produkcja miałaby trafić na rynek jeszcze przed Fable.