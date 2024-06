Premiery tygodnia na Xbox i PC. Straszna nowość w Xbox Game Pass i nie tylko

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Przed użytkownikami wspomnianych platformach całkiem interesujący tydzień, w którego trakcie będą mieli okazję sięgnąć po 18 nowych produkcji. Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest bez wątpienia Elden Ring: Shadow of the Erdtree , czyli wyczekiwany przez wielu fanów From Software dodatek.

W przyszłym tygodniu nie zabraknie też nowości dla abonentów Xbox Game Pass. Już w najbliższy wtorek – 18 czerwca 2024 roku – w bibliotece usługi Microsoftu zadebiutuje Still Wakes the Deep. Wspomniana produkcja to ciekawie zapowiadający się przygodowa gra akcji w klimatach horroru od The Chinese Room, czyli studia odpowiedzialnego m.in. za Amnesia: A Machine for Pigs.