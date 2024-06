Kolejna gra Ubisoftu zadebiutuje wkrótce na Steam. Ujawniono datę premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutuje na Steam dokładnie 8 sierpnia 2024 roku. Zainteresowani mogą już dodawać wspomnianą produkcję do swoich list życzeń. Wraz z datą premiery gry na platformie Valve firma Ubisoft opublikowała również nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

Niecałe dwa miesiące temu na Steam zadebiutowało The Crew Motorfest . Tymczasem okazuje się, że już niedługo użytkownicy wspomnianej platformy będą mogli zapoznać się z kolejną produkcją Ubisoftu. Francuska firma ujawniła bowiem, kiedy w sklepie Valve pojawi się Prince of Persia: The Lost Crown.

Na koniec przypomnijmy, że Prince of Persia: The Lost Crown dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Prince of Persia: The Lost Crown. Świetna rozgrywka z nijaką fabułą.