Xbox Game Pass z 6 grami na premierę w lipcu. Szykuje się naprawdę gorące lato

W najbliższych dniach Microsoft powinien ujawnić ofertę Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca. Już teraz wiemy natomiast, że w lipcu abonenci amerykańskiej firmy nie będą mogli narzekać na brak nowości. W przyszłym miesiącu wspomniana usługa zostanie bowiem wzbogacona o aż 6 premierowych produkcji.

Jedną z najważniejszych nowości na liście jest Frostpunk 2. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja 11 bit studios zadebiutuje na komputerach osobistych 25 lipca 2024 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów PC Game Pass. W późniejszym terminie gra ma doczekać się również wersji konsolowej, która wzbogaci bibliotekę Xbox Game Pass.

W lipcu abonenci Xbox Game Pass będą mieli okazję zapoznać się także z Flintlock: The Siege of Dawn, czyli nowym RPG akcji od twórców Ashen. W przyszłym miesiącu do usługi Microsoftu trafi też Kunitsu-Gami: Path of the Goddess od Capcomu. Jak wspomnieliśmy wyżej, w nadchodzących tygodniach abonenci amerykańskiej firmy otrzymają dostęp do 6 premierowych produkcji, a ich pełną listę znajdziecie poniżej.

Gry na premierę w Xbox Game Pass (lipiec 2024):