Sukces ma na imię Jan, a zbrodnia nigdy nie była tak tania - polskie gry w czerwcu

Czerwiec rozczarował pogodą, ale czy rozczarował też premierami gier? Troszkę tak, a troszkę nie. Najważniejsza informacja to udany debiut The Alters, który nie zawiódł oczekiwań, oferując świetną i dającą do myślenia kampanię. To bez wątpienia gra, którą można polecić każdemu, kto szuka w elektronicznej rozrywce głębi, emocji i ciekawych doświadczeń. Chcieliście czegoś świeżego i ambitnego? No to macie.

Drugą największą premierą miesiąca jest Crime Simulator. To zresztą bardzo ciekawa historia. Gra zaczęła spokojnie, ale z każdym dniem zwiększała liczbę graczy i utrzymywała dobrą sprzedaż. Co więcej, peak na Steamie niemal udało się pobić prawie dwa tygodnie po premierze! Wygląda to bardzo ciekawie, dzięki czemu warto będzie w kolejnych miesiącach obserwować ten tytuł.

Obiecuję, że na tym nie kończą się ciekawe rzeczy, które w czerwcu dostarczyli polscy twórcy. A Wy, zdecydowaliście się na zagranie w którąś z niżej opisanych gier?

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 1.07.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w czerwcu 2025 roku

The Alters

11 bit studios

Premiera miesiąca i druga, po Tainted Grail: The Fall of Avalon, największa w tym roku od polskiego dewelopera. 11 bit bardzo potrzebowało odbicia i to się udało zrobić. The Alters zachwyca - klimatem, głębią historii i rozbudowaną rozgrywką. To powiew świeżości, którego bardzo potrzebowaliśmy. Warto więc celebrować taką grę, zwłaszcza że można ją znaleźć w Game Passie. Bez wątpienia będzie to mocny kandydat do tytułu najlepszej polskiej gry 2025 roku. Poprzeczka ustawiona jest bardzo wysoko, a więc takie tytuły jak Cronos, Mouse: P.I. For Hire, Holstin czy Dying Light: The Beast muszą się mocno postarać, aby to przebić.

Oceny na Steam: 88%

Sprzedaż na Steamie: 5,1 mln $ przychodu, 203 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 18 120

Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Nasza recenzja: 8/10

Crime Simulator

Cookie Dev / Ultimate Games

Twórca Thief Simulator 2 wraca z kolejną, kryminalną grą - tym razem na nowym IP i trybem kooperacji, co ciągle jest powiewem świeżości w gatunku symulatorów. Mimo skromnych początków z każdym dniem Crime Simulator przyciągał nowych graczy, regularnie podbijając peak i generując satysfakcjonujące wyniki sprzedaży. Może z boku liczby nie powalają, ale pamiętajmy, że to niskobudżetowa gra, dzięki czemu zwróciła się w pierwszych trzech dobach od premiery. Przyszłość dla Crime Simulator wygląda więc bardzo ciekawie.

Oceny na Steam: 75%

Sprzedaż na Steamie: 483 tys. $ przychodu, 42 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 2 617

Platformy: PC

Parallel Experiment

Eleven Puzzles

Całkiem spore, pozytywne zaskoczenie. Nie oszukujmy się, mało kto miesiąc temu czekał na Parallel Experiment. Mimo wszystko gra, jak na indyka, poradziła sobie bardzo dobrze, generując przyzwoite wyniki sprzedaży i dobre oceny. Twórcy z Eleven Puzzles zaproponowali unikatowy koncept detektywistycznej gry przygodowej stworzonej do kooperacji. Mamy więc dwójkę detektywów, którzy muszą ze sobą współpracować i wspólnie rozwiązywać zagadki.

Oceny na Steam: 84%

Sprzedaż na Steamie: 136 tys. $ przychodu, 18,4 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 445

Platformy: PC

Chinese Frontiers

Solid Games / Big Cheese Studio

Przechodzimy do gier, o których możemy mówić w kontekście mniejszego lub większego rozczarowania. Na początek Chinese Frontiers. To rozbudowany symulator, z elementami zarządzania własną wioską. Daniem dnia jest jednak budowa Wielkiego Muru. W połączeniu z wieloma ładnymi widoczkami powinno nam to dać świetną grę. Niestety premierowa wersja borykała się z wieloma problemami natury technicznej, które zawaliły sprawę. Niewykorzystany potencjał.

Oceny na Steam: 69%

Sprzedaż na Steamie: 109 tys. $ przychodu, 6 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 431

Platformy: PC

Nightmare Frontier (wczesny dostęp)

Ice Code Games

Ice Code Games powinno, moim zdaniem, bardzo mocno zastanowić się nad swoją przyszłością. To bardzo zdolne studio, które w temacie taktycznych strategii dało się poznać z kilku bardzo dobrych tytułów, jak Hard West 2 czy Rogue Waters. Niestety ten gatunek nie cieszy się na tyle dużym zainteresowaniem, aby łatwo było osiągnąć sukces. Widać to między innymi po Nightmare Frontiers. Mimo dobrej jakości sprzedaż jest niska. Nie pomogła bardzo skromna kampania marketingowa oraz wczesny dostęp.