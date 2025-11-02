Największy sukces polskiej polityki i przeciwbólowe placebo – polskie gry w październiku

Powrót legendy polskiej branży gier wideo okazał się, mówiąc delikatnie, kontrowersyjny. Z kolei politycy, wyjątkowo, nie przynieśli wstydu.
Miesiąc wielkich hitów już za nami. Powtórzenie wrześniowych wyników było niemożliwe. Październik przyniósł jednak coś innego – jak nie hity, to przynajmniej ciekawostki. Wydarzeniem miesiąca jest kontrowersyjna premiera Painkillera, który wrócił za sprawą katowickiego Anshar Studios. Poszło bardzo średnio, co skomentował dla nas prezes studia. Polecam tę wypowiedź, bo Łukasz Hacura dosyć szczerze definiuje problemy gry.
Oprócz tego doczekaliśmy się mocno niespodziewanego, politycznego hitu. Sejm The Game zyskał zaskakująco dużą popularność. Oczywiście głównie w Polsce, która stanowi 70% sprzedaży. Jak na tak mały projekt powinno to wystarczyć na dobry zysk.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 01.11.2025.
Najważniejsze polskie premiery gier w październiku 2025 roku
Painkiller
Anshar Studios
Zapowiedź Painkillera od Anshar Studios to jedna z największych pozytywnych niespodzianek roku – niestety premiera to też jedno z największych, ale tym razem negatywnych zaskoczeń. Gra zebrała kiepskie oceny i słabo się sprzedaje. Główny winowajca to fundament, a więc pomysł na to, jak powinien wyglądać współczesny Painkiller. Zdarza się usłyszeć, że pochodził od wydawcy. Premierę gry skomentował dla nas Łukasz Hacura, prezes Anshar Studios. Dużo w nim ciekawych informacji o kulisach projektu.
Jako zespół postawiliśmy na movement co-op shootera, łączącego szybkie tempo Dooma z co-opem i meta-gameplayem z gier w stylu Vermintide – wszystko w Painkillerowym klimacie, z ikonicznym arsenałem i bossami, w realiach budżetu AA.
Widzimy, że to połączenie nie było tym, czego część fanów oryginału oczekiwała, co ma odzwierciedlenie w recenzjach na Steamie. Jednocześnie cieszą nas znacznie cieplejsze oceny na konsolach.
To był dla Anshar Studios najambitniejszy i najtrudniejszy projekt, jaki dotąd zrealizowaliśmy samodzielnie jako deweloper, przy wsparciu wydawcy Saber Interactive i marki 3D Realms. Doprowadzenie do jednoczesnej premiery na kilku platformach, gry z co-opem i cross-playem, bez żadnych większych problemów technicznych, było nie lada wyzwaniem, któremu sprostaliśmy.
Wyciągamy wnioski z każdego etapu projektu oraz z odbioru gry przez graczy i te doświadczenia na pewno wykorzystamy w naszych kolejnych produkcjach.
Oceny na Steam: 56% Sprzedaż na Steamie: 337 tys. $ przychodu, 9,3 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 871 Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Nasza recenzja: 3/10
Sejm The Game
Simplicity Games
Jak dobrze może się sprzedać gra, która jest niczym innym jak interaktywnym memem, w dodatku z polskiego piekiełka politycznego? Okazuje się, że całkiem dobrze. Rodzimych graczy najwidoczniej mocno zainteresował lokalny folklor, więc chętnie dokonali zakupu. Warto też dodać, że nie jest to prosta gierka żerująca na emocjach, lecz kompetentna produkcja z elementami przygodowymi, historią, a nawet walką.
Oceny na Steam: 94% Sprzedaż na Steamie: 305 tys. $ przychodu, 34 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 2 991 Platformy: PC
Bulb Boy 2: Jar of Despair
Bulbware
Absolutnie nie jest to duża premiera, nie tylko w skali roku, ale też samego października. Mimo wszystko będę nadal promować tę grę, bo to niezwykle urokliwa przygodówka, z ogromem kreatywnych pomysłów i fantastyczną oprawą wizualną. Pierwsza część z 2015 roku zachwyciła mnie. Szkoda, że na sequel czekaliśmy aż dekadę. Czasy dla takich produkcji nie są najlepsze, a więc tym bardziej warto rzucić okiem na Bulb Boy 2 i ewentualnie wspomóc polskiego dewelopera.
Oceny na Steam: 91% Sprzedaż na Steamie: 5 tys. $ przychodu, 416 kopii Peak graczy na Steamie: 14 Platformy: PC Nasza recenzja:7,9/10
Dice Legends
Big Bite Games
Potrzebujemy kolejny roguelike połączony z deckbuilderem? Może i nie, ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden szczegół. Za Dice Legends stoi Rafał Jaki, znany między innymi jako jeden z twórców anime Cyberpunk Edgerunner. To bez wątpienia bardzo zdolna i znana w branży osoba. To sprawia, że warto rzucić okiem na jego nową produkcję. Poprosiłem też Rafała o komentarz do premiery, który możecie przeczytać poniżej.
Za mną 2 tygodnie od premiery Dice Legends – gra sprzedała się przyzwoicie, co daje mi niezły prognostyk na jej przyszły rozwój. Recenzje na Steamie ustabilizowały się na poziomie 75% pozytywnych. Gracze słusznie wytykają grze brak np. wsparcia cloud save czy też wysoki poziom trudności. Ten aspekt nas trochę zaskoczył, bo w szerokich playtestach nie było takich sygnałów. Dlatego też od premiery wypuściliśmy już 7 patchy i mamy wiele usprawnień, które planujemy dodać.
Oceny na Steam: 74% Sprzedaż na Steamie: 92 tys. $ przychodu, 5,6 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 194 Platformy: PC
Dark Moon
Jujubee
Katowickie Jujubee należy do tych studiów, które, niestety, wisi na krawędzi. Każdy projekt jest więc niezwykle istotny, bo kolejnych okazji do odbicia wcale nie musi być wiele. Jak więc poszło z Dark Moon? Niestety nie wygląda to szczególnie ciekawie. Pomysł na ten RTS jest nawet ciekawy, ale niestety zbyt długi czas produkcji i brak większej promocji na premierę skończył się dość skromnym debiutem. Jak to wpłynie na dalszy los Jujubee - tego, niestety, nie wiem. Mimo wszystko druga tegoroczna premiera tego dewelopera (pierwszą jest Realpolitiks 3) poszła kiepsko.
Oceny na Steam: 64% Sprzedaż na Steamie: 27 tys. $ przychodu, 2 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 132 Platformy: PC
House Builder 2
FreeMind
Trudno mi zrozumieć jakim cudem symulator budowania domów nie jest wielkim hitem. Może potrzeba innego podejścia? Do takiego wniosku doszło studio FreeMind, które w drugiej części swojej produkcji postawiło na istotne zmiany. To niestety nie było idealnym rozwiązaniem, bo fani jedynki nie przyjęli tych nowości zbyt dobrze. Nowych graczy też nie udało się pozyskać w zbyt dużej liczbie. O komentarz do tej premiery poprosiłem Kamila Koryszewskiego, marketing managera w studiu FreeMind. Dużo w nim konkretów i planów na przyszłość.
Premierę House Builder 2 oceniamy poniżej naszych oczekiwań, ale nasza strategia nie opiera się na jednej grze. Względnie niskim kosztem wydaliśmy naszą pierwszą kontynuację. Postawiliśmy na rewolucję, która nie podpasowała graczom pierwszej części. Co ciekawe wiele osób, które wcześniej nie znały pierwszej części, świetnie się bawi w House Builder 2. Także uważamy, że jako oddzielna gra odbiór jest pozytywny (demo, masa ankiet, opinie mediów/influencerów), jednak jako sequel odbiór jest negatywny.
Na pewno jest to dobra dla nas lekcja na przyszłość. Już wdrożyliśmy pewne działania, które pozwolą nam ustrzec się (przynajmniej zmniejszyć ryzyko) takich "niespodzianek".
Mamy już plany na dalszy rozwój marki House Builder. Można to nazwać lekkim potknięciem. "Dlaczego upadamy? Abyśmy mogli nauczyć się podnosić."
Teraz przed nami pewnie jeszcze większe wydarzenie – nasza pierwsza gra online co-op, Purrrifiers: Cleaning Chaos. Z pewnością jest nieszablonowa, nie generyczna, a czy się spodoba pozostawiam ocenie dla Was.
Oceny na Steam: 48% Sprzedaż na Steamie: 31 tys. $ przychodu, 2,5 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 127 Platformy: PC
Nerd Simulator (wczesny dostęp)
Radikate / PlayWay
Jeszcze jeden symulator, ale tym razem wyjątkowo nietypowy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to produkcja, w której wcielamy się w stereotypowego nerda – 40 lat na karku, mieszkanie w pokoju u mamy i życie przypominająca ponury mem. Celem gry jest wyrwanie się z tego nerdowskiego koszmaru. Pomysł wydaje się interesujący, ale na razie jeszcze brakuje jakości. To jednak wczesny dostęp, a więc dajmy tej grze szansę. Premierę Nerd Simulator skomentował dla nas Tomasz Błaszczyk, prezes studia Radikate.
Premiera Nerd Simulatora to dla nas dopiero początek drogi. Wystartowaliśmy w Early Access z jasnym planem i dużymi ambicjami - chcemy, by projekt rozwijał się krok po kroku w stronę naprawdę rozbudowanego, satysfakcjonującego, ale przede wszystkim absurdalnego symulatora życia nerda. Przed nami dużo pracy, ale cieszy nas stale rosnące zainteresowanie i zaangażowanie ze strony społeczności, która od dnia premiery nieustannie daje nam mnóstwo pomysłów na kolejne aktualizacje. Wkładamy w ten projekt wiele serca i zależy nam, by pełna wersja była dla graczy naprawdę ciekawą i unikalną pozycją.
Oceny na Steam: 60% Sprzedaż na Steamie: 7 tys. $ przychodu, 1 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 78 Platformy: PC
Bad Dream: Afterlife
Desert Fox
Pamiętam serię Bad Dream z dawnych czasów, kiedy zachwycała bardzo klimatyczną i minimalistyczną oprawą wizualną. To też unikatowa przygodówka z ciężką tematyką w tle. Cieszę się, że do teraz wychodzą kolejne części, nawet jeśli nie są wybitnie popularne. Polecam więc zainteresować się całym cyklem Bad Dream, a nie tylko najnowszym Afterlife. Warto czasami spróbować czegoś bardzo nietypowego.
Oceny na Steam: 100% Sprzedaż na Steamie: 1,4 tys. $ przychodu, 177 kopii Peak graczy na Steamie: 13 Platformy: PC
Bleak Haven
Hitori De Productions
Hitori De Productions to mało znane polskie studio specjalizujące się w horrorach. Dla tego dewelopera Bleak Haven to druga tegoroczna premiera, po skromnym, ale na swój sposób ciekawym Dream Cage. Nie oczekujcie więc wielkiego tytułu, nawet jeśli na screenach wygląda bardzo ciekawie. To jednak pozycja przede wszystkim dla największych fanów gatunku survival horror. Oprawa wizualna to jeden z największych atutów tej produkcji.
Oceny na Steam: 48% Sprzedaż na Steamie: 10 tys. $ przychodu, 930 kopii Peak graczy na Steamie: 47 Platformy: PC
Last Term
Jakub T
Kończymy bardzo nietypową grą, w której tajemnicza siła zamyka nas w pustej szkole. Ucieczka nie będzie jednak prosta. Podstawą będzie obserwowanie otoczenia i szukanie anomalii, które pozwolą znaleźć drogę do wyjścia. Nie jest to wielki hit. Mieliśmy w tym miesiącu kilka produkcji o podobnej sprzedaży i uznałem, że akurat Last Term jest spośród nich najciekawszy.
Oceny na Steam: 91% Sprzedaż na Steamie: 7,3 tys. $ przychodu, 1,7 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 23 Platformy: PC
