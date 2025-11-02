Największy sukces polskiej polityki i przeciwbólowe placebo – polskie gry w październiku

Miesiąc wielkich hitów już za nami. Powtórzenie wrześniowych wyników było niemożliwe. Październik przyniósł jednak coś innego – jak nie hity, to przynajmniej ciekawostki. Wydarzeniem miesiąca jest kontrowersyjna premiera Painkillera, który wrócił za sprawą katowickiego Anshar Studios. Poszło bardzo średnio, co skomentował dla nas prezes studia. Polecam tę wypowiedź, bo Łukasz Hacura dosyć szczerze definiuje problemy gry.

Oprócz tego doczekaliśmy się mocno niespodziewanego, politycznego hitu. Sejm The Game zyskał zaskakująco dużą popularność. Oczywiście głównie w Polsce, która stanowi 70% sprzedaży. Jak na tak mały projekt powinno to wystarczyć na dobry zysk.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 01.11.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w październiku 2025 roku

Painkiller

Anshar Studios

Zapowiedź Painkillera od Anshar Studios to jedna z największych pozytywnych niespodzianek roku – niestety premiera to też jedno z największych, ale tym razem negatywnych zaskoczeń. Gra zebrała kiepskie oceny i słabo się sprzedaje. Główny winowajca to fundament, a więc pomysł na to, jak powinien wyglądać współczesny Painkiller. Zdarza się usłyszeć, że pochodził od wydawcy. Premierę gry skomentował dla nas Łukasz Hacura, prezes Anshar Studios. Dużo w nim ciekawych informacji o kulisach projektu.

Jako zespół postawiliśmy na movement co-op shootera, łączącego szybkie tempo Dooma z co-opem i meta-gameplayem z gier w stylu Vermintide – wszystko w Painkillerowym klimacie, z ikonicznym arsenałem i bossami, w realiach budżetu AA. Widzimy, że to połączenie nie było tym, czego część fanów oryginału oczekiwała, co ma odzwierciedlenie w recenzjach na Steamie. Jednocześnie cieszą nas znacznie cieplejsze oceny na konsolach. To był dla Anshar Studios najambitniejszy i najtrudniejszy projekt, jaki dotąd zrealizowaliśmy samodzielnie jako deweloper, przy wsparciu wydawcy Saber Interactive i marki 3D Realms. Doprowadzenie do jednoczesnej premiery na kilku platformach, gry z co-opem i cross-playem, bez żadnych większych problemów technicznych, było nie lada wyzwaniem, któremu sprostaliśmy. Wyciągamy wnioski z każdego etapu projektu oraz z odbioru gry przez graczy i te doświadczenia na pewno wykorzystamy w naszych kolejnych produkcjach.

Oceny na Steam: 56%

Sprzedaż na Steamie: 337 tys. $ przychodu, 9,3 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 871

Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Nasza recenzja: 3/10

Sejm The Game

Simplicity Games

Jak dobrze może się sprzedać gra, która jest niczym innym jak interaktywnym memem, w dodatku z polskiego piekiełka politycznego? Okazuje się, że całkiem dobrze. Rodzimych graczy najwidoczniej mocno zainteresował lokalny folklor, więc chętnie dokonali zakupu. Warto też dodać, że nie jest to prosta gierka żerująca na emocjach, lecz kompetentna produkcja z elementami przygodowymi, historią, a nawet walką.

Oceny na Steam: 94%

Sprzedaż na Steamie: 305 tys. $ przychodu, 34 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 2 991

Platformy: PC

Bulb Boy 2: Jar of Despair

Bulbware

Absolutnie nie jest to duża premiera, nie tylko w skali roku, ale też samego października. Mimo wszystko będę nadal promować tę grę, bo to niezwykle urokliwa przygodówka, z ogromem kreatywnych pomysłów i fantastyczną oprawą wizualną. Pierwsza część z 2015 roku zachwyciła mnie. Szkoda, że na sequel czekaliśmy aż dekadę. Czasy dla takich produkcji nie są najlepsze, a więc tym bardziej warto rzucić okiem na Bulb Boy 2 i ewentualnie wspomóc polskiego dewelopera.

Oceny na Steam: 91%

Sprzedaż na Steamie: 5 tys. $ przychodu, 416 kopii

Peak graczy na Steamie: 14

Platformy: PC

Nasza recenzja: 7,9/10

Dice Legends

Big Bite Games

Potrzebujemy kolejny roguelike połączony z deckbuilderem? Może i nie, ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden szczegół. Za Dice Legends stoi Rafał Jaki, znany między innymi jako jeden z twórców anime Cyberpunk Edgerunner. To bez wątpienia bardzo zdolna i znana w branży osoba. To sprawia, że warto rzucić okiem na jego nową produkcję. Poprosiłem też Rafała o komentarz do premiery, który możecie przeczytać poniżej.

Za mną 2 tygodnie od premiery Dice Legends – gra sprzedała się przyzwoicie, co daje mi niezły prognostyk na jej przyszły rozwój. Recenzje na Steamie ustabilizowały się na poziomie 75% pozytywnych. Gracze słusznie wytykają grze brak np. wsparcia cloud save czy też wysoki poziom trudności. Ten aspekt nas trochę zaskoczył, bo w szerokich playtestach nie było takich sygnałów. Dlatego też od premiery wypuściliśmy już 7 patchy i mamy wiele usprawnień, które planujemy dodać.

Oceny na Steam: 74%

Sprzedaż na Steamie: 92 tys. $ przychodu, 5,6 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 194

Platformy: PC

Dark Moon

Jujubee

Katowickie Jujubee należy do tych studiów, które, niestety, wisi na krawędzi. Każdy projekt jest więc niezwykle istotny, bo kolejnych okazji do odbicia wcale nie musi być wiele. Jak więc poszło z Dark Moon? Niestety nie wygląda to szczególnie ciekawie. Pomysł na ten RTS jest nawet ciekawy, ale niestety zbyt długi czas produkcji i brak większej promocji na premierę skończył się dość skromnym debiutem. Jak to wpłynie na dalszy los Jujubee - tego, niestety, nie wiem. Mimo wszystko druga tegoroczna premiera tego dewelopera (pierwszą jest Realpolitiks 3) poszła kiepsko.