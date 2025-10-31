Gracze zniszczyli Frostpunka 2. 11 bit studios nie spodziewało się takiego scenariusza.

Polskie 11 bit studios stanęło przed wyjątkowym wyzwaniem – ich najnowsza aktualizacja do Frostpunka 2 (hotfix 1.4.2) nie tylko naprawia błędy, ale też rozwiązuje niespodziewany problem. Gracze zaczęli tworzyć tak ogromne miasta w trybie sandbox, że gra przestawała działać, przekraczając maksymalną liczbę obiektów obsługiwanych przez silnik.

Frostpunk 2 – gracze stworzyli za duże miasta, twórcy musieli zareagować

Twórcy przyznali w komunikacie na Steamie, że byli „oszołomieni rozmiarem niektórych dzieł” i nie sądzili, by tak duże konstrukcje były w ogóle możliwe w normalnej rozgrywce. W efekcie gracze doprowadzili do błędów krytycznych, a Frostpunk 2 wyświetlał komunikaty o przekroczeniu limitów silnika.