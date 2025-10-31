Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze zniszczyli Frostpunka 2. 11 bit studios nie spodziewało się takiego scenariusza.

Mikołaj Berlik
2025/10/31 18:30
0
0

Twórcy Frostpunka 2 wydali hotfix, by naprawić problem z… przesadnie dużymi miastami fanów.

Polskie 11 bit studios stanęło przed wyjątkowym wyzwaniem – ich najnowsza aktualizacja do Frostpunka 2 (hotfix 1.4.2) nie tylko naprawia błędy, ale też rozwiązuje niespodziewany problem. Gracze zaczęli tworzyć tak ogromne miasta w trybie sandbox, że gra przestawała działać, przekraczając maksymalną liczbę obiektów obsługiwanych przez silnik.

Frostpunk 2
Frostpunk 2

Frostpunk 2 – gracze stworzyli za duże miasta, twórcy musieli zareagować

Twórcy przyznali w komunikacie na Steamie, że byli „oszołomieni rozmiarem niektórych dzieł” i nie sądzili, by tak duże konstrukcje były w ogóle możliwe w normalnej rozgrywce. W efekcie gracze doprowadzili do błędów krytycznych, a Frostpunk 2 wyświetlał komunikaty o przekroczeniu limitów silnika.

Przejdź do lokalnego katalogu appdata Frostpunk 2

Znajdź plik Engine.ini

Otwórz go do edycji

Dodaj następujące wiersze*

[/Script/Engine.GarbageCollectionSettings]

gc.MaxObjectsInEditor=100000000

gc.MaxObjectsInGame=100000000

Zapisz plik

Uruchom grę i spróbuj kontynuować rozgrywkę, która wcześniej ulegała awarii

*może to być dowolna wartość większa niż 2162688

GramTV przedstawia:

Zespół nie pozostał jednak obojętny. 11 bit studios przygotowało instrukcję ręcznej modyfikacji pliku Engine.ini, która pozwala zwiększyć limit obiektów w grze. Ostrzegli jednak, że rozwiązanie to jest przeznaczone wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników i może prowadzić do niestabilności oraz nadmiernego zużycia pamięci RAM.

Poza tym hotfix 1.4.2 wprowadza poprawki interfejsu, błędów w tutorialach i awarii rozdziałów, a także usprawnienia wizualne – m.in. poprawione efekty mgły na Steam Decku i wygląd ikon w prologu. Frostpunk 2 dostępny jest na PC, a w przyszłości trafi też na konsole.

Tagi:

News
PC
strategia
polskie gry
11 bit studios
11bit Studios
postapokalipsa
Frostpunk
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

