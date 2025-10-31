Gracze zniszczyli Frostpunka 2. 11 bit studios nie spodziewało się takiego scenariusza.

Twórcy Frostpunka 2 wydali hotfix, by naprawić problem z… przesadnie dużymi miastami fanów.
Polskie 11 bit studios stanęło przed wyjątkowym wyzwaniem – ich najnowsza aktualizacja do Frostpunka 2 (hotfix 1.4.2) nie tylko naprawia błędy, ale też rozwiązuje niespodziewany problem. Gracze zaczęli tworzyć tak ogromne miasta w trybie sandbox, że gra przestawała działać, przekraczając maksymalną liczbę obiektów obsługiwanych przez silnik.
Frostpunk 2 – gracze stworzyli za duże miasta, twórcy musieli zareagować
Twórcy przyznali w komunikacie na Steamie, że byli „oszołomieni rozmiarem niektórych dzieł” i nie sądzili, by tak duże konstrukcje były w ogóle możliwe w normalnej rozgrywce. W efekcie gracze doprowadzili do błędów krytycznych, a Frostpunk 2 wyświetlał komunikaty o przekroczeniu limitów silnika.
Przejdź do lokalnego katalogu appdata Frostpunk 2
Znajdź plik Engine.ini
Otwórz go do edycji
Dodaj następujące wiersze*
[/Script/Engine.GarbageCollectionSettings]
gc.MaxObjectsInEditor=100000000
gc.MaxObjectsInGame=100000000
Zapisz plik
Uruchom grę i spróbuj kontynuować rozgrywkę, która wcześniej ulegała awarii
*może to być dowolna wartość większa niż 2162688
GramTV przedstawia:
Zespół nie pozostał jednak obojętny. 11 bit studios przygotowało instrukcję ręcznej modyfikacji pliku Engine.ini, która pozwala zwiększyć limit obiektów w grze. Ostrzegli jednak, że rozwiązanie to jest przeznaczone wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników i może prowadzić do niestabilności oraz nadmiernego zużycia pamięci RAM.
Poza tym hotfix 1.4.2 wprowadza poprawki interfejsu, błędów w tutorialach i awarii rozdziałów, a także usprawnienia wizualne – m.in. poprawione efekty mgły na Steam Decku i wygląd ikon w prologu. Frostpunk 2 dostępny jest na PC, a w przyszłości trafi też na konsole.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!