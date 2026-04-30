Recenzja Bus Bound - busiarstwo dla początkujących? Jak najbardziej!

Kolejna gra dla fanów symulacji i po raz kolejny chodzi o autobusy – Bus Bound to prawdopodobnie najlepsze możliwe wprowadzenie do tematu, ale nie bez swoich małych grzeszków

Tak jak już wspominałem przy okazji recenzji gry The Bus, następnym przystankiem w przypadku tegorocznych symulatorów autobusowych jest Bus Bound i tutaj ciekawostka – ta gra stworzona jest przez twórców Bus Simulatora, którzy to przenieśli się pod szyld Saber Interactive , czyli Stillalive Studios .

Swoją drogą, to w tym roku Saber Interactive trochę tych symulatorów wydaje – niedawno było Docked, teraz coś dla busiarzy, a koniec końców czeka nas jeszcze premiera Road Kings, czyli fabularyzowanej odpowiedzi na American Truck Simulator. Można byłoby powiedzieć, że o ile symulatorów jako takich na rynku growym pojawia się naprawdę dużo (i sporą część z nich można śmiało nazwać ich parodią), to takich klejnotów, które warto sprawdzić jest stosunkowo niewiele.

Wracając jednak do Bus Bound, tym razem gra sprawia wrażenie skierowanej nieco bardziej w stronę początkujących graczy szukających czegoś do stawiania pierwszych kroków w temacie. Co prawda wiele rzeczy tutaj brakuje, ale koniec końców jest na tyle przyzwoicie, że można w temat bez większego problemu “wjechać”, jeśli oczekiwania obniżymy tak o dwa stopnie.

Praca dla społeczności, aby żyło się wszystkim lepiej

O ile w przypadku The Bus naszym celem było rozwijanie busiarskiego imperium, które przejmie wszystkie ważne linie znajdujące się w Berlinie, tak w Bus Bound ta historia jest nieco bardziej… fabularyzowana.

Otóż naszym celem jest sprawienie, aby mieszkańcom Emberville żyło się lepiej – bez stania w korkach, z wieloma możliwościami podróżowania po mieście komunikacją miejską. W tym celu musimy zadbać o ich zadowolenie, a gdy w każdej dzielnicy nastąpi to, miasto wprowadzi konkretne usprawnienia w postaci nowych dworców autobusowych czy buspasów. I tak właściwie wygląda główny wątek Bus Bound – tworzymy linie, zbieramy jak najwięcej „łapek w górę” za nasze przejazdy i staramy się dzięki nim rozbudowywać nasz tabor. Tak, dobrze przeczytaliście to zdanie, ponieważ tym razem autobusów nie kupujemy, a kolejne modele dostajemy za zasługi w kolejnych miejscówkach. Czy to dobre rozwiązanie? Wszystko zależy od tego, czy od Bus Bound oczekujemy symulatora totalnego.

Jest tutaj bowiem coś, co można nazwać śmiało wstępem do zabawy autobusami dla tych, którzy chcieliby spróbować sił w tym fachu, ale bali się zagadać. Wiele elementów rozgrywki jest tutaj ułożonych tak, aby nowy gracz się nie pogubił (np. opisy klawiszy, możliwość włączenia ograniczenia prędkości itp.), ale również można wiele z podpowiedzi w grze wyłączyć, przez co dostaniemy nieco lepsze oceny na trasie. Dodatkowo każda zmiana w mieście to również spore ułatwienie dla gracza. Przykładowo – wprowadzając buspasy oraz ulice jednokierunkowe znika poniekąd problem przeciskania się przez ruch uliczny. Z drugiej strony natomiast można mieć wrażenie, że nawet mimo ewentualnych DLC zapowiedzianych przed przemierą Bus Bound ukończenie gry tak jakby zamyka zabawę

Dużym plusem jest natomiast to, że twórcy postawili na marki jeżdżące po amerykańskich ulicach. Pod tym względem zdecydowanie trudno się do Bus Bound przyczepić, a dodatkowo można je w jakiś sposób personalizować na tyle, na ile możliwości pozwalają. Inną kwestią jest to, że tak naprawdę w ramach kampanii zarządzanie taborem jako takim również wynika z zasług dla społeczności – ekonomia właściwie nie istnieje, podobnie jak możliwość sprzedawania biletów, zarządzania liniami i wysyłania na nie swoich ludzi itp.

Dlatego też wychodzę z założenia, że o ile założenia Bus Bound są zdecydowanie dobre dla graczy, którzy chcieliby zacząć bawić się w tego typu symulatory, tak dla osób chcących wyciągnąć coś bardziej złożonego, np. takiego jak z The Bus, to ten zawód może się pojawić na twarzach. Gdyby bowiem tak połączyć pewne atuty The Bus z przystępnością i jakością optymalizacji Bus Bound (o czym będzie za chwilę), to dostalibyśmy naprawdę dobry tytuł traktujący o tym fachu. Głównie dlatego, że fizyka prowadzenia autobusów jest całkiem przyzwoita jak na grę luźniejszą w swoich założeniach.

A tak tam, gdzie więcej symulacji, to więcej problemów. Jak jest jej mniej, to zasadniczo ten brak jest odczuwalny. Plus, chociaż jest z tego taki, że nadal ogrywanie Bus Bound sprawia zdecydowanie więcej frajdy, a mniej frustracji.

Bus Bound to przykład tego, że Unreal Engine 5 da się okiełznać, ale…

I tutaj muszę Wam powiedzieć, że Bus Bound pod względem optymalizacji oraz tego, jak potrafi wyglądać, wypada o niebo lepiej niż zdecydowana większość gier tworzonych na Unreal Engine 5.